Пределы контроля: бизнес Абхазии освободят от массы проверок

Sputnik, Владимир Бегунов.
Министерство экономики Абхазии презентовало Ассоциации предпринимателей проект налоговой реформы и призвало объединить силы в разработке законодательной нормы, которая поможет избавиться от ненужных проверок, тормозящих развитие бизнеса.
По итогам встречи решено, что предприниматели представят конкретные предложения к следующему заседанию Ассоциации.
"Для того чтобы государство нормально развивалось и предприниматели платили налоги, они должны спокойно работать, — прокомментировал Роман Качарава. — Сейчас человека, занимающегося бизнесом, может проверить городская налоговая служба, Республиканская налоговая, городской ОБЭП, республиканский ОБЭП, городская Прокуратура, Генеральная прокуратура и так далее".
По словам Качарава, он знает случаи, когда к бизнесменам приходило несколько инспекций в день.
"На мой взгляд, проверка должна быть один раз в год или раз в три года, службы должны доверять друг другу и не дублировать одна другую, — считает председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии. — Эти проверки отвлекают, зачастую во время них опечатывают магазины".
Замминистра экономики Абхазии Батал Тарба уверен, что в этом вопросе нужно соблюсти баланс интересов государства и бизнеса. Предприниматели должны соблюдать правовые акты, платить в срок налоги, а государство — снять лишнее административное давление, чтобы бизнес развивался.
Как рассказал замминистра экономики, нужна одна проверка, на основе которой составлялся бы единый акт – протокол, устраивающий обе стороны: власть и бизнес.
По словам Батала Тарба, эта норма пока находится на стадии концепции, и еще не решено, как именно она должна быть закреплена законодательно.
"Абхазии нужен Налоговый кодекс, — заявил Роман Качарава. — Надо изучить опыт зарубежных стран и взять оттуда лучшее для своей налоговой системы".
По мнению Качарава, нужно прийти к тому, чтобы документы предприниматели подавали только в налоговую службу. Она должна работать, как сервер, аккумулирующий информацию, которую оттуда могли бы черпать другие службы в случае надобности.
"Тогда информация о предприятиях будет более достоверной, — говорит Роман Качарава. – Сейчас человек может подать в пенсионный фонд одни данные, в налоговую службу — другие. Это широкое поле для недобросовестных предпринимателей. Налоговая служба — та структура, перед которой юридические лица несут ответственность вплоть до уголовной. Ее обмануть сложнее".
Ассоциация предпринимателей до конца апреля обязалась предложить черновой вариант законопроекта Министерству экономики Абхазии. Потом обе структуры будут его вместе дорабатывать.
Совместные усилия практиков и теоретиков могут дать хорошие результаты, считают участники процесса.
По мнению Качарава, этот и другие планирующиеся законы в сфере предпринимательской деятельности могут способствовать появлению крупного бизнеса в республике. Сейчас предприятия, которые в Абхазии считаются крупными, по российским меркам могут быть отнесены максимум к среднему бизнесу.
По настоящему крупный бизнес в Абхазии может появиться, убежден председатель Ассоциации предпринимателей, только при условии господдержки и доступных кредитов. Хотя перспектива далекая, но возможная.