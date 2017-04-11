Пределы контроля: бизнес Абхазии освободят от массы проверок

Sputnik, Владимир Бегунов.

Министерство экономики Абхазии презентовало Ассоциации предпринимателей проект налоговой реформы и призвало объединить силы в разработке законодательной нормы, которая поможет избавиться от ненужных проверок, тормозящих развитие бизнеса.

По итогам встречи решено, что предприниматели представят конкретные предложения к следующему заседанию Ассоциации.

"Для того чтобы государство нормально развивалось и предприниматели платили налоги, они должны спокойно работать, — прокомментировал Роман Качарава. — Сейчас человека, занимающегося бизнесом, может проверить городская налоговая служба, Республиканская налоговая, городской ОБЭП, республиканский ОБЭП, городская Прокуратура, Генеральная прокуратура и так далее".

По словам Качарава, он знает случаи, когда к бизнесменам приходило несколько инспекций в день.

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"На мой взгляд, проверка должна быть один раз в год или раз в три года, службы должны доверять друг другу и не дублировать одна другую, — считает председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии. — Эти проверки отвлекают, зачастую во время них опечатывают магазины".

© Sputnik / Томас Тхайцук Минэкономики: проверка предпринимателей должна быть один раз в год

Замминистра экономики Абхазии Батал Тарба уверен, что в этом вопросе нужно соблюсти баланс интересов государства и бизнеса. Предприниматели должны соблюдать правовые акты, платить в срок налоги, а государство — снять лишнее административное давление, чтобы бизнес развивался.

Как рассказал замминистра экономики, нужна одна проверка, на основе которой составлялся бы единый акт – протокол, устраивающий обе стороны: власть и бизнес.

По словам Батала Тарба, эта норма пока находится на стадии концепции, и еще не решено, как именно она должна быть закреплена законодательно.

"Абхазии нужен Налоговый кодекс, — заявил Роман Качарава. — Надо изучить опыт зарубежных стран и взять оттуда лучшее для своей налоговой системы".

По мнению Качарава, нужно прийти к тому, чтобы документы предприниматели подавали только в налоговую службу. Она должна работать, как сервер, аккумулирующий информацию, которую оттуда могли бы черпать другие службы в случае надобности.

"Тогда информация о предприятиях будет более достоверной, — говорит Роман Качарава. – Сейчас человек может подать в пенсионный фонд одни данные, в налоговую службу — другие. Это широкое поле для недобросовестных предпринимателей. Налоговая служба — та структура, перед которой юридические лица несут ответственность вплоть до уголовной. Ее обмануть сложнее".

© Sputnik / Томас Тхайцук Минэкономики Абхазии: государство поддержит экспортеров

Ассоциация предпринимателей до конца апреля обязалась предложить черновой вариант законопроекта Министерству экономики Абхазии. Потом обе структуры будут его вместе дорабатывать.

Совместные усилия практиков и теоретиков могут дать хорошие результаты, считают участники процесса.

По мнению Качарава, этот и другие планирующиеся законы в сфере предпринимательской деятельности могут способствовать появлению крупного бизнеса в республике. Сейчас предприятия, которые в Абхазии считаются крупными, по российским меркам могут быть отнесены максимум к среднему бизнесу.

По настоящему крупный бизнес в Абхазии может появиться, убежден председатель Ассоциации предпринимателей, только при условии господдержки и доступных кредитов. Хотя перспектива далекая, но возможная.