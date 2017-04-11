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Народный рейтинг: оцениваем депутатов Парламента Абхазии V созыва

© Sputnik.
В Абхазии
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Пятый созыв Парламента Абхазии передал эстафету шестому. За пять лет парламентариями было принято более 290 законов и более 50 постановлений. Оцените работу депутатов предыдущего созыва.



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