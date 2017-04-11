Подачу воды в Сухуме остановят в среду 12 апреля

СУХУМ, 11 апр — Sputnik, Амра Амичба. Во время последних ремонтных работ по соединению труб часть улиц 4 Марта и Эмухвари осталась без давления воды, вода не поднимается на этажи. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил начальник Коммунального управления Сухума Дмитрий Ахуба.

По его словам, еще до войны между трубами были дополнительные соединения, которые не отображены ни на одном чертеже.

"Так как по улице 4 Марта проходят две трубы – одна напорная, другая разводящая, принято решение присоединить трубу к существующей разводящей трубе, — объяснил Ахуба. — Сейчас надо сделать соединение между двумя разводящими трубами, которые проходят по 4 Марта, для того чтобы подать воду на данные участки".

Начальник Коммунального управления Сухума сказал о необходимости проведения сварочных работ и установке вентилей.

"Для проведения сварочных работ нужно останавливать воду. Под давлением воды эти работы провести невозможно. В эти районы вода подается из двух насосных станций, которые закольцованы. Если отключить одну станцию, вода все равно будет частично поступать в трубы, и из-за этого будет невозможно проводить ремонтные работы".

Так как при последнем отключении воды 31 марта из-за работ на улице 4 Марта воду вовремя не дали, на уточняющий вопрос корреспондента Sputnik, уложатся ли специалисты в обозначенное время до 18 часов 12 апреля, Дмитрйи Ахуба ответил, что уже сегодня на участке велись подготовительные работы.

"Все просмотрели, определились с местами врезок, выкопаны участки. Если ничего неординарного не произойдет, в сроки уложимся, поэтому и определили такой график отключения, — сказал он. — Когда было в последний раз отключение, в график не уложились, потому что объем работы был больше. Трубу прокладывали пятисотого диаметра. Сейчас, исходя из запланированного, думаю, должны уложиться в сроки".

Начальник Коммунального управления столицы выразил сожаление, что приходится доставлять неудобство горожанам, но проведение ремонтных работ по прокладке новых труб невозможно без периодических отключений.

"И в дальнейшем, если в других местах будут проводиться работы по замене труб, будет останавливаться подача воды. Сейчас отключение запланированное. А у нас же не везде новые трубы, бывают и аварийные отключения, когда происходят прорывы на водонапорных трубах. И чтобы их заварить, приходится останавливать подачу воды", — констатировал он.

В Сухуме продолжаются ремонтные работы по прокладке новых водопроводных труб фирмой подрядчиком Управления капительного строительства республики.