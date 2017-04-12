Хаджимба обещал поддержку депутатам Парламента шестого созыва

СУХУМ, 12 апр — Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил депутатов шестого созыва с началом работы Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, сообщает пресс-служба президента страны.

"Граждане Республики Абхазия доверили вам высокое звание депутата. Рассчитываю на то, что Народное Собрание – Парламент будет эффективно и предметно взаимодействовать с исполнительной и судебной ветвями власти, с субъектами права законодательной инициативы, с широкой общественностью", — сказал президент.

Президент отметил важность согласованной работы всех ветвей власти, сказав, что в этом залог эффективности государства и успеха позитивных преобразований, которых ждут наши граждане.

"Вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку, на тесное и конструктивное сотрудничество с Кабинетом Министров, со всей системой исполнительной власти по решению задач в области экономического развития, социальной политики – всего, что напрямую связано с благополучием и безопасностью граждан и страны в целом", — добавил президент.

Рауль Хаджимба выразил слова благодарности депутатам Народного Собрания пятого созыва за совместную работу.

"Парламентом пятого созыва было принято большое количество важных для страны законов в различных сферах жизни государства и общества, начата конституционная реформа, реформированы судебная система и местное самоуправление. Убежден, что многие начинания депутатов пятого созыва будут продолжены вновь избранными депутатами", — отметил Хаджимба.

Первый тур парламентских выборов в Абхазии состоялся 12 марта 2017 года по 35 округам. Только двенадцать кандидатов смогли преодолеть пятидесятипроцентный порог и победить в первом туре. Выборы в Парламент завершились вторым туром в воскресенье 26 марта 2017 года. В гудаутском избирательном округе № 17 состоятся перевыборы в связи с тем, что ни один из кандидатов в депутаты не набрал необходимого количества голосов.



