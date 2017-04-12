Два кандидата претендуют на место спикера Парламента Абхазии VI созыва

СУХУМ, 12 апр — Sputnik, Бадрак Авидзба. Батала Табагуа и Валерий Кварчия претендуют на место спикера Парламента Абхазии, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

Идет тайное голосование членов шестого созыва Парламента Абхазии.

В первом заседании Парламента Абхазии приняло участие руководство Абхазии во главе с президентом Раулем Хаджимба, депутаты пятого созыва и члены нового созыва Народного Собрания.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хаджимба обещал поддержку депутатам Парламента шестого созыва

На должность спикера Парламента Абхазии были представлены три кандидатуры — Валерий Кварчия, Батал Табагуа и Илья Гуния. Илья Гуния, поблагодарив за выдвижение своей кандидатуры, отказался участвовать в голосовании, сославшись на отсутствие опыта в парламентской работе.

"Я думаю, что фигура Батала Табагуа может стать компромиссной, я ему доверяю и хочу, чтобы вы поддержали его", — сказал депутат Лаша Ашуба.

Батал Табагуа подчеркнул, что население Абхазии возлагает большие надежды на шестой созыв Парламента и добавил, что все силы в стране должны быть нацелены на решение тех проблем, которые существуют в республике, несмотря на политические взгляды и разность мнений.

Выборы в Народное Собрание — Парламент Абхазии шестого созыва прошли в два тура. Избраны 34 депутата из 35. Имя последнего члена Парламента станет известно после 14 мая, когда в одном из округов состоится повторное голосование.