Избраны вице-спикеры Парламента Абхазии VI созыва

СУХУМ, 12 апр — Sputnik, Бадрак Авидзба. Михаил Сангулия, Левон Галустян и Саид Харазия избраны вице-спикерами Парламента Абхазии на первом заседании Народного Собрания в среду 12 апреля, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

Кандидатура Натали Смыр также была выдвинута на пост вице-спикера, однако в виду того, что она впервые избрана депутатом Парламента, она отказалась от предложения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новым спикером Парламента Абхазии избран Валерий Кварчия

В первом заседании Парламента Абхазии приняло участие руководство Абхазии во главе с президентом Раулем Хаджимба, депутаты пятого созыва и члены нового шестого созыва.

Избранный вице-спикером Народного Собрания Саид Харазия отметил, что требования населения к работе Парламента повысились.

"Население ждет от нас не только законотворчества, но и решения социально-экономических проблем, хотя это прямая ответственность исполнительной власти", — подчеркнул Харазия.

Он выразил уверенность в том, что новый состав Народного Собрания Абхазии справится с задачами, стоящими перед ним.

Выборы в Народное Собрание — Парламент Абхазии шестого созыва прошли в два тура. В итоге избраны 34 депутата из 35. Имя последнего члена Парламента станет известно после 14 мая, когда в одном из округов, где не прошел ни один кандидат, состоится повторное голосование. По избирательному округу 17 состоятся перевыборы 14 мая 2017 года.