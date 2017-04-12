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Выставка

"Счастье" глазами особенных детей показали в Сухуме

© Sputnik. Есиава Бадри
В Абхазии
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Выставка "Я рисую счастье", приуроченная к двухлетию Сухумского детского реабилитационного центра, продлится в Сухуме с 12 по 14 апреля.

СУХУМ, 12 апр — Sputnik, Бадри Есиава. Выставка работ детей с ограниченными возможностями, подопечных детского реабилитационного центра открылась в Сухуме в среду 12 апреля.

Художественный руководитель Абхазской государственной филармонии Эсма Джениа считает, что одна из главных задач подобных акций – помочь особенным детям усилить их желание быть полезными и востребованными обществом.

"Это, конечно же, одна из главных задач детского реабилитационного центра, который помогает им интегрироваться в современное общество и преодолеть физические, психологические трудности", — отметила Джениа.

В экспозицию "Я рисую счастье" входит около 70 работ. 

Гета Ардзинба, представитель сотовой компании, оказавшей финансовую поддержку выставке, поздравила коллектив центра и маленьких пациентов с праздником. Она поблагодарила детей, которым удалось создать атмосферу домашнего уюта и комфорта.

Президент фонда "Аспны" Сонер Гогуа назвал ангелами сотрудников центра, которые круглые сутки и практически без выходных оберегают своих подопечных. 

Педагоги сухумских школ целыми классами привели своих учеников на необычную выставку. 

"Деревья, отражающиеся в озере" – именно эта картина понравилась больше всего Камме Гопия, руководителю фонда "Киараз". 

"Так как любой рисунок отражает душевное состояние и внутренний мир детей, мне очень приятно видеть, что абсолютно все эти картины очень яркие. Это говорит о том, что ребятам хорошо в реабилитационном центре. Лично мне больше всего понравилась картина 13-летней Амины Бигвава, на которой деревья так красиво отражаются в воде", — призналась она. 

Выставка "Я рисую счастье" приурочена к двухлетию Сухумского детского реабилитационного центра и продлится в Сухуме с 12 по 14 апреля. 



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