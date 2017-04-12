Подсчитали - прослезились: первые итоги "Тотального диктанта" в Абхазии

СУХУМ, 12 апр – Sputnik, Владимир Бегунов. Работы из Абхазии сейчас проверяют в штаб-квартире "Тотального диктанта" в Новосибирске, объявлены предварительные результаты после проверки местных педагогов, рассказала руководитель Русского культурного центра Абхазии Наталья Каюн.

По словам Натальи Каюн, проверкой работ в Сухуме занимались одиннадцать человек, это школьные учителя и преподаватели Абхазского госуниверситета.

Результаты следующие: 2 пятерки, 8 четверок, 30 троек и 78 двоек.

Как рассказала руководитель Русского культурного центра, официальные результаты будут опубликованы в четверг 13 апреля на сайтах "Тотального диктанта" и "Россотрудничества". Все желающие ознакомиться со своими работами, могут это сделать в "Россотрудничестве" по улице Абазинской. Забрать работу на память можно будет спустя неделю.

"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель – дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.

Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирском госуниверситете.

Поначалу в качестве текстов использовали отрывки из русской и зарубежной классики. С 2010 года писать тексты для "Тотального диктанта" приглашают современных писателей. В разное время ими были Борис Стругацкий, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. В этом году его автором стал Леонид Юзефович из Перми.

В 2017 году "Тотальный диктант" писали в 866 городах на шести континентах, число участников перевалило за 200 тысяч человек.