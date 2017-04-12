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День космонавтики в шестой средней школе

Грезы о космосе: День космонавтики в Сухуме

© Sputnik. Амра Амичба
В Абхазии
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О фотовыставке ко Дню космонавтики, викторине в Россотрудничестве и о "космических" уроках в столичных школах читайте в материале корреспондента Sputnik Амры Амичба.

Sputnik, Амра Амичба. 

Школа космонавта 

Празднование Дня космонавтики в сухумской школе № 6 началось с возложения цветов к бюсту космонавта Владимира Комарова. Школа была открыта в 1963 году под шефством СФТИ (Сухумский физико-технический институт – ред.). 

Как отметил директор школы Джумбер Салакая, после трагической гибели космонавта при посадке, руководство СФТИ решило присвоить его имя школе.

Из Абхазии в космос
© Фото: НИИЭПИТ
Из Абхазии в космос

На тему "Дорога к солнцу" ученики младших классов на асфальте разноцветными мелками нарисовали планеты, космос и  ракеты.  

Радушный директор принимал в кабинете молодых абхазских авиаторов, которых пригласил на встречу с учениками школы. Один из них, выпускник 6-ой школы Виталий Кореннов, потомственный летчик, у него прадедушка, дед и отец посвятили жизнь авиации. 

"С детства был в этой теме. Летал с отцом часто. И о другой для себя профессии даже не думал", — признался Виталий. Трое его друзей, Арминак Сарецян, Виталий Аршба и Александр Квадзба, служат в авиационной группе. Говорят, что летать за штурвалом самолета и вертолета было их мечтой с детства. 

Ученик 11 класса Нарсоу Саканделия поделился с гостями, что тоже собирается поступать на авиационный и просил совета у старших товарищей. Виталий Кореннов рассказал, что во время учебы необходимо сдать нормативы, например, дважды в год прыгать с парашютом. Школьник заверил, что не будет отлынивать и готов к физическим нагрузкам.

  • День космонавтики в шестой средней школе
    День космонавтики в шестой средней школе
    © Sputnik. Амра Амичба
  • День космонавтики в шестой средней школе
    День космонавтики в шестой средней школе
    © Sputnik. Амра Амичба
  • День космонавтики в шестой средней школе
    День космонавтики в шестой средней школе
    © Sputnik. Амра Амичба
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© Sputnik. Амра Амичба
День космонавтики в шестой средней школе

Учащимся младших классов рассказали о первом полете человека в космос, о конструкторах, об известных  космонавтах. 

"Сегодня мы отмечаем не только День космонавтики, но и 90-летие со дня рождения космонавта Владимира Комарова. Он родился 16 марта, но у нас в республике в этот день вспоминают жертв неудачного мартовского наступления во время Отечественной войны народа Абхазии. И мы решили сегодня объединить две даты", — сказал директор школы Джумбер Салакая. 

Гагарин, Терешкова, Гречко  и другие 

Российский центр науки и культуры в Сухуме в День космонавтики провел лекции и викторины. 

"Сегодня мы отмечаем не только день космонавтики, но и 56 лет с момента первого полета человека в космос, 60-лет космической эры на планете Земля, 80-лет со дня рождения первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, руководителя нашего ведомства в прошлом. Она внесла очень большой вклад в развитие общественной дипломатии", — сказал консультант представительства Россотрудничества Дмитрий Кононов.

Юрий Гагарин
© Sputnik. РИА Новости
Слезы космонавтов: встречи в Сухуме

На урок в школу №2 имени Пушкина пригласили представителей 7 военной российской базы.

"Они провели эти уроки с сотрудниками Россотрудничества. И рассказали детям, что такое космос, как он устроен, из чего составлена ракета, как работают реактивные двигатели. Детям было интересно слушать", — заметил Кононов.

В офисе Россотрудничества в Сухуме транслировали видеообращение с космической орбиты космонавта Олега Навицкого и открыли фотовыставку.  

Сотрудник центра Наталья Каюн провела викторину на знание истории космонавтики и имен советских космонавтов. Школьники активно отвечали на вопросы, наперебой тянули руки, чтобы дать верный ответ. 

"Кому принадлежит фраза "Эй, небо, сними шляпу?" – спросила Каюн у школьников.

День космонавтики в Россотрудничестве
© Sputnik. Амра Амичба
День космонавтики в Россотрудничестве

По рядам прошел шепот: "Поехали!", — сказал Гагарин, а кто же из космонавтов сказал эту фразу?". С подсказки своей учительницы дали верный ответ: "Валентина Терешкова". 

Следующий вопрос касался космонавта Георгия Гречко. Пятиклассник Энрик Пилия, отвечая на вопрос, с сожалением добавил, что космонавт недавно умер, и сообщил своим одноклассникам, что в Сухуме есть улица имени Гречко. 

11-летний Никита Милащенко заявил, что мечтает стать космонавтом, и больше всего его влечет невесомость.

"В открытом космосе можно плыть по воздуху в безвоздушном пространстве. А еще можно увидеть новые планеты. Там  сверху очень красиво", — уверен школьник. 

14 апреля Россотрудничество подведет итоги конкурса рисунков и победителю достанутся билеты в сочинский в парк аттракционов.  



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