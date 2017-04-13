"Пять вечеров": не опаздывайте

Спектакль начался, что неожиданно для абхазской публики, вовремя. Опоздав на девять минут, корреспондент Sputnik оказалась перед запертыми дверями театра.

Помогло то, что гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба всегда на связи с каждым зрителем. Короткое сообщение с просьбой впустить, и у служебного входа встречает гостеприимный хозяин, который любезно сопроводил по незнакомым театральным коридорам к зрительному залу.

И первая же мысль – этого не может быть на небольшой сцене театра! Масштабные декорации высотой с двухэтажный дом, а глубина сцены с баскетбольное поле. Автор фантастических декораций художник-постановщик Виталий Кацба.

Световую партитуру, созданную художником по свету Московского театра "Ленком" Евгением Лисицыным, виртуозно исполнил Георгий Лейба. Словно играя на клавишах рояля, оператор света за пультом создавал то одно, то другое пространство на сцене. Для игры актеров задействованы даже боковые ложи театра и авансцена.

В спектакле фоном звучит волшебная музыка Микаэла Таривердиева, которую специально для спектакля записала абхазская пианистка, солистка Государственного камерного оркестра Абхазии Нора Окуджава.

А спектакль о любви, но любви выстраданной, той, которая способна пережить годы разлуки (в конкретном случае 17 лет), войну и отчуждение, которая не проходит и прорастает настолько глубоко в тебе, что вспыхивает с новой силой, озаряя случайную встречу двух одиноких людей – Тамары и Ильина.

Если вы раньше видели игру Анны Гюрегян, Армена Амирбекяна, Симоны Спафопуло, Марины Сичинава, вы поразитесь их новым образам. Столь глубоко погружение в роли, что ассоциироваться они у вас теперь будут только с Тамарой, Ильиным, Зоей и Катей.

Между тем Армен Амирбекян, когда решили в РУСДРАМе ставить спектакль "Пять вечеров", даже не предполагал, что попадет в список задействованных актеров, а уж о главной роли вообще не задумывался.

"Это самая трудная работа в моей практике. Потому что здесь предельно нужно придерживаться реализма такого, который в жизни. Жанр такой сложный, и сама описанная ситуация тоже очень сложная, взаимоотношения сложные", — сказал исполнитель роли Ильина.

Армен не одобряет поступки своего героя и говорит, что никогда бы так не поступил.

"Характер у него, конечно, очень крутой, не в современном понимании. А просто очень жесткий человек, очень уверенный в себе. И в то же время сам себя бичует, сильно переживает за все содеянное. В принципе, он испортил много лет жизни и себе, и своей любимой женщине. Сейчас казнит себя", — считает он.

На сцене РУСДРАМа дебютировал Инар Нармания, он учится на режиссера в российском вузе. Он признался, что было тяжело, но благодаря режиссеру и всей постановочной команде создался такой творческий импульс, что работать было приятно и здорово.

"Что касается моей роли, здесь важна такая вещь — это советская типология людей. Совершенно другие люди, другого мироустройства, другого характера и так далее. Мне кажется, что одними из главных составляющих всего володинского произведения это были те самые люди, о которых и шла речь. Одна составляющая – общее человеколюбие должно было читаться", — сказал Нармания.

Драму "Пять вечеров" в двух действиях поставил в РУСДРАМе эстонский режиссер Антон Киселюс. После предпремьерной игры актеров он признался, что режиссер всем довольный быть не может.

"Режиссер никогда не бывает довольным – это профессия такая не быть довольным, — с улыбкой сказал Киселюс. — На данный момент я доволен тем, что мы осчастливили вот это количество, которое к нам пришло. Зрителя мы захватили, он наш. Значит, наша задача на сегодня выполнена. Сегодня мы свой хлеб едим не зря. Завтра будет новый зритель, будут новые задачи".

Пятикратное браво и бурные аплодисменты – как высшая оценка спектаклю и игре актеров от журналистов, родственников и коллег. Возглас: "Мы сделали это!" – и крепкие объятия гендиректора, режиссера и художественного руководителя РУСДРАМа Нины Балаевой. Ираклий Хинтба не мог сдержать слез гордости за свой театр.

"Это, на мой взгляд, большая победа нашего театра. Я был на прогонах, присутствовал, смотрел, как рождался спектакль, сегодня увидел его целиком, сидел в зале и смотрел как зритель. Мне кажется, те, кто придет на премьеру, увидят настоящий театр, тот театр, который и создает культуру страны", — подчеркнул Хинтба.

Премьера спектакля "Пять вечеров" пройдет 13 и 14 апреля в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера в 19 часов. Не опоздайте, Sputnik рекомендует всем посмотреть.