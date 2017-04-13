Пасхальные зайцы и слоны

Sputnik, Анжелика Бения.

Пасхальных игрушечных зайцев в стиле "тильда" молодой дизайнер Лана Гармелия шьет уже второй год. После первой игрушки, сшитой на мастер-классе в Краснодаре, дизайнер «загорелась» идеей создать дома «зоопарк» игрушек. Начала с самых любимых млекопитающих – слонов.

"Дома ткани не было. Я просто распорола свою рубашку и сделала из нее игрушку. Потом распорола другую рубашку и сделала из нее другую игрушку. Блинов комом было много, да и рубашек в гардеробе было достаточно, чтобы пробовать и понять, что мне это нравится и, вроде, получается", – сказала Лана Гармелия.

Игрушки начали получаться относительно быстро, призналась она. Поначалу Лана их дарила друзьям, потом друзьям друзей, а потом поняла, что и заработать на этом можно. На новую машинку дизайнер пока не заработала, шьет игрушки на старой маминой машинке, возраст которой назвать затруднилась.

"Машинка выключается в самый неподходящий момент. Для шитья игрушек в стиле "тильда" использую натуральные ткани, такие как лен и хлопок. Без новой машинки, которая не ограничивала бы в выборе тканей и прошивала бы как сыпучие материалы, так и плотные, не обойтись", – сказала Гармелия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Изделия ручной работы представили на пасхальной выставке в Сухуме

Найти нужного цвета ткани непросто, добавила она. Можно подкрасить обычную белую материю разными красителями, чаем или луковой шелухой.

"Учусь таможенному делу, пишу дипломную работу. Сейчас мне сложно сказать, буду ли работать по специальности. Вижу себя дизайнером. Все свое время посвящаю игрушкам. Я хожу в Сухумский дом моды "Мода-Текс", учусь там шить взрослую одежду. Однако мне это не так интересно, как игрушки. Даже в детстве я не любила игрушки, как сейчас", – сказала она.

Пасхальные зайцы – символ Пасхи на Западе. Лана объяснила, какое они имеют отношение к празднику.

"В некоторых странах символ Пасхи — пасхальный заяц. К примеру, по старой немецкой традиции он оставляет в подарок детям гнездо с цветными яйцами. Такие красивые яйца не могла нести обычная курица, и немцы добавили в пасхальную историю немного сказки. В разных странах разные символы, в некоторых это петух, в некоторых кукушка, где-то лиса или аист", – рассказала дизайнер.

Лана Гармелия пошагово показала, как сшить дома пасхального зайца.

© Sputnik / Илона Хварцкия Лана Гармелия показывает как сшить пасхального кролика

Для шитья понадобится ситец или любая другая хлопковая ткань. Как наполнитель для игрушки Лана советует холлофайбер, так как этот материал гипоаллергенный.

Все начинается с рисунка на бумаге и вырезается выкройка. Лана обвела контур будущего зайца на ткани и прострочила на машинке. Для новой зверушки Лана пожертвовала внутренностями старой собачки, которая стала донором набивки. За тем, как хозяйка забирает жизнь у одной игрушки и отдает ее другой, наблюдал шотландский вислоухий кот Уня. По словам дизайнера, кот часто пристально следит за процессом.

© Sputnik / Илона Хварцкия Работы Ланы Гармелия

Игрушки шьются по-разному, от двух часов до двух дней. Для больших игрушек Лана шьет отдельно вещи, маленькие она декорирует стразами и бантами.

Дизайнер Лана Гармелия шьет игрушки каждый день. Пробует разные стили, модели и мечтает создать свой «зоопарк» игрушек.