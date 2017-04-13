Спикер Кварчия выступил за увеличение числа депутатов Парламента Абхазии

СУХУМ, 13 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Количество депутатов Народного Собрания нужно увеличить с 35 до 45 человек, сказал спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия на пресс-конференции в четверг 13 апреля.

"Вы знаете о том, сколько депутатов, допустим, в Госдуме России? А у нас сколько? Нет маленького и большого государства, количество законов для большого и маленького государства одинаковое, этого требует жизнь. В большом государстве, кроме того что их много, отлажена работа помощников, у нас всего этого нет", — считает Кварчия.

По словам спикера, трудность работы Народного Собрания заключается в том, что не все 35 человек эффективно работают.

"Дай бог, чтобы все депутаты были дееспособными и имели желание творить. Но когда 10-15 человек ежедневно молчат и абсолютно ничего не делают, а другие работают и за себя, и за того парня, то работа становится менее эффективной", — уверен он.

Относительно формирования Парламента по партийным спискам, Валерий Кварчия ответил, что "еще не доросли".

Спикер придерживается мнения, что пока лучшим вариантом для законодательной власти Абхазии остается смешанная система выборов.

Первая сессия Парламента Абхазии шестого созыва состоялась 12 апреля. На заседании были избраны спикер Народного Собрания и трое вице-спикеров.