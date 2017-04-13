Управление по транспорту Абхазии: тарифы на проезд не повысятся

СУХУМ, 13 апр — Sputnik, Бадри Есиава. Тарифы на проезд в общественном транспорте не будут повышены, об этом заявил корреспонденту Sputnik начальник Государственного управления по транспорту Абхазии Робестан Габлия в четверг 13 апреля.

© Sputnik. Валерий Мельников Повышение цен на топливо: платить будут пассажиры

"Никаких повышений тарифа на проезд в общественном транспорте не предполагается и не будет. Население может быть спокойно. Есть структуры, которые примут соответствующее решение", — сказал Робестан Габлия.

Он добавил, что тарифы определяются Министерством экономики республики, а Госуправление по транспорту действует в рамках постановления Кабмина страны от 14 июля 2016 года. Других постановлений пока нет.

Решением Кабмина Абхазии цена на бензин и дизельное топливо, реализуемые на территории Абхазии, поднялась на 1, 5 рубля в первых числах апреля.