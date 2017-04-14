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Выплата пенсий

Налоговик: апсуара мешает работе

© Sputnik. Александр Кряжев
В Абхазии
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В преддверии Дня работников налоговых органов Абхазии, корреспондент Sputnik побеседовал с кавалером ордена Леона, главным инспектором Управления налогообложения юридических лиц Баталом Логуа, который рассказал о том, что мешает его работе, и какую пользу она приносит.

Sputnik, Бадри Есиава 

Оплата свинцом 

Быть сотрудником налоговой службы дело нелегкое, рассказал главный инспектор Управления налогообложения юридических лиц Батал Логуа, анализируя свою многолетнюю деятельность в этой сфере.

Окончив экономический факультет абхазского университета всего за несколько месяцев до начала Отечественной войны народа Абхазии, Батал Логуа впервые приступил к обязанностям инспектора по налогам и сборам в Очамчыре.

Он рассказал, что в то время работать было легче, так как все жили в Советском Союзе, следовали букве закона, и у людей было больше возможностей заработать на жизнь. 

"После войны настали тяжелые времена для народа нашей страны. Законы работали неэффективно, да и у людей было не так много способов заработать деньги. В целях собственной безопасности сотрудникам службы приходилось ездить с оружием в машине, так как многие просто теряли самообладание, когда речь заходила об оплате налогов", — вспомнил нелегкие годы своей службы Батал Логуа.

Нередко абхазское гостеприимство сменялось на выстрелы из охотничьего ружья, вспоминает Батал. Были случаи, когда налоговики приходили к должникам и пытались объяснить, что задолженности необходимо погашать. Этого требует закон республики, и без налогов она не может развиваться, но еще не отошедшие от ужасов войны люди, реагировали в соответствии со своим материальным и душевным состоянием. 

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Да, было и такое. Помню, как-то к нам вышел человек, который прошел всю войну, с криками разве он воевал за то, чтобы у его семьи отбирали деньги, направил на нас пистолет. Мы, конечно же, понимали этих людей и сочувствовали им, но мало чем могли им помочь", — вспомнил Лоуга.

Когда стало ясно, что инспекторам опасно ездить одним, то к ним приставили милиционеров, что во многом усугубило ситуацию и дало противоположный результат.

"Как вы могли ко мне прийти с милицией? Мы что, преступники?" — обижались некоторые налогоплательщики. 

Приходилось договариваться с каждым индивидуально, добавил Логуа, находить общий язык с людьми, убеждать, объяснять исключительно по-человечески и миролюбиво. 

Неблагодарная работа 

Война позади, жизнь идет вперед. С каждым годом становится все меньше людей, которые проявляют недовольство в адрес инспекторов, рассказал Батал Логуа, но они все еще встречаются. 

"Если быть честным, наша работа неблагодарная, потому что нередко граждане встречают сотрудников налоговой службы совсем негостеприимно и выражают свои недовольства. В основном, конечно, люди начали понимать, что мы не только их штрафуем, но и консультируем, стараемся по мере своих полномочий и сил помогать", — рассказал Логуа.

Было обидно, сказал Батал и добавил, что из-за подобных неприятных случаев он покинул свою работу в Очамчыре, откуда он родом, и перевелся в Сухум. Главная сложность заключалась в том, что ему приходилось проводить ревизию, собирать налоги и штрафовать своих знакомых, родственников и товарищей. 

Никто не хотел идти к близкому человеку, и поэтому зачастую инспекторы распределяли между собой объекты, для того чтобы не испортить отношения с друзьями и близкими. Такие издержки работы согласовывались с руководством, которое относилось к этому с пониманием, ведь и они тоже часть абхазского общества. 

Коллегия Министерства по Налогами сборам
© Sputnik. Амра Амичба
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"Но не всегда так получалось. Бывало, что вынужденно приходил с проверкой к человеку, который мне был близок, и его отношение ко мне менялось. Апсуара и абхазское воспитание очень мешает нашей работе, но ее все равно делать надо", — с сожалением заявил Логуа. 

Главный инспектор управления налогообложения юридических лиц Министерства по налогам и сборам Абхазии заявил, что за 25 лет работы ему удалось не переходить грань, после которой отношение с человеком уже невозможно наладить. Он старается довести до граждан, что и они должны отнестись к нему с пониманием, ведь эта его работа. 

По признанию Батала Логуа, он не жалеет о том, что в свое время выбрал работу в налоговой системе страны, так как именно налоги играют роль локомотива в развитии экономики государства. 



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