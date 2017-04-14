"Мамочкины хлопоты" в обезьяньем питомнике Сухума

Период рождения детенышей у обезьян длится с марта по июнь в зависимости от вида, корреспондент Sputnik Владимир Бегунов увидел новорожденных и расспросил о них сотрудников питомника.

Татуировка на груди макаки

В вольере макак-резусов переполох. Мы пытаемся приманить семечками маму с новорожденным. Она сначала держится в глубине клетки, но потом подходит.

"Этот сегодняшний, — говорит зоофельдшер Тамара Христенко, — ему четыре часа отроду. Обычно мы не показываем в первый день людям новорожденных обезьян. Мать его может бросить. Этой обезьяне семь лет, но она первородка".

Мне рассказывают, что половозрелость у обезьян начинается в 3-4 года. Рожают по одному детенышу. Бывают двойни, но это крайне редкое явление.

"Я за 47 лет работы в питомнике помню только два случая рождения двойняшек, но это было у павианов, у макак не было", — рассказывает зоофельдшер.

Мама носит малыша, прижимая лапой к животу, а он своими лапками крепко держится за нее, ища ртом грудь. Обезьяны держат детенышей при себе до трех месяцев, что, кстати, не мешает им в передвижении.

Из домика появляется старая 13-летняя самка с месячным малышом. Он висит на ней. Она взбирается на верх домика, свободно прыгает метра на полтора, хватаясь одной лапой за клетку, второй поддерживая детеныша.

© Sputnik. Владимир Бегунов Обезьяна с детенышем в Сухумском питомнике

У двух этих мамаш в клетке нет имен, как и у большинства в питомнике. Клички дают лишь самым выделяющимся. Различают их по номерам, они вытатуированы у обезьян на груди и на правой ляжке. Сегодняшняя роженица, к примеру, числится в питомнике под номером 31390.

Вторая мама, сигающая по вольеру, осторожна, к людям не подходит.

"Она, наверное, не осознала себя еще матерью?" — спрашиваю у сотрудников.

"Нет, это опытная мамаша, ей тринадцать лет, у нее уже было несколько детей, она знает, как с ними обращаться, — объясняет еще один зоофельдшер Эмма Еремян. – К тому же и детеныш у нее не вчера появился, а месяц назад – 13 марта. Просто она по характеру нелюдимка".

Павиан-лунатик

Пока мы идем к следующей клетке с пополнением, видно много беременных обезьян, которые, увидев людей, спешат выпросить лакомство. Они уже привыкли, что посетители питомника их постоянно подкармливают. На входе продаются специальные пакеты с кормом для обезьян.

© Sputnik. Томас Тхайцук НИИЭПиТ: обезьяны за рабочий день устают от посетителей

"Как часто у них рождаются детеныши?" — интересуюсь у сотрудников.

"Раз в год, — объясняет зоофельдшер Тамара Христенко. – Сейчас сезон идет, на моем участке у макак уже третий родился. У павианов раньше дети появляются, в самом начале весны, еще по холоду. А макаки до июня рожать будут".

Фельдшеры рассказывают, что обезьяны до трех месяцев держат детенышей при себе и кормят грудью. Потом, когда у малышей прорежутся все зубы, они начинают сами ходить по вольеру, пробовать разный корм. Но в случае опасности еще несколько месяцев бегут к матери, чтобы она их защитила. Годовалые обезьянки становятся полноценными членами общества.

Проходим к павианам-анубисам. Нам объясняют, что последний детеныш в этой группе родился полгода назад – в несезон. У него умерла мать и сейчас павианчика воспитывает дома одна из сотрудниц. Обезьяны этого вида быстро растут, вскоре его вернут в питомник. Сначала посадят в отдельный вольер, потом со временем, создадут группу.

В клетке, где случилась эта драма с умершей матерью, у вожака есть имя. Его зовут Пушок. Сотрудники рассказывают, что он примечательный, поэтому и удостоился такой почести. Самец в полнолуние буянит: крутится колесом, носится по вольеру и часто больно кусает себя. Пока зоофельдшеры рассказывают о его безобразиях, Пушок выпросив горсть семечек, усаживается посреди клетки, обнимает любимую самку и они вместе лакомятся семечками из его горсти.

Язык жестов

Обезьяны живут небольшими группами: один самец и несколько самок с молодняком. Хотя, есть и исключения. Фельдшеры показывают клетку, где живут "вредные" павианы — мама с дочерью. Они не терпят других сородичей. "Старые девы" добились себе привилегии жить в одном вольере, сотрудники питомника бросили попытки включить их в состав какой-либо группы.

В соседней клетке еще одна обезьяна с трехмесячным детенышем на руках.

"Это опытная мама, — рассказывает Эмма Еремян. — Она его хорошо воспитывает, кормит, никого ни к нему подпускает. Если кто-то подходит, берет малыша и уходит в домик".

"Как это хорошо воспитывает?" — любопытствую я.

"Если он начинает лезть, куда не надо, хватает его за хвост и не пускает", — объясняет зоофельдшер.

© Sputnik. Владимир Бегунов Обезьяна с детенышем в Сухумском питомнике

Павианы просят угощение иначе, чем макаки. Они не просто высовывают лапы из клетки и смотрят в упор на посетителей, а еще и "разговаривают" с людьми – стучат по клетке. Это, действительно, похоже на осмысленный язык жестов. Когда мы подходим, пожилой красавец-павиан высовывает лапу и несколько раз стукает по дверце клетки, наблюдает за реакцией людей. Потом, замечая, что на него обратили внимание, подходит и протягивает лапу.

© Sputnik. Михаил Фомичев Обезьяны в сухумском питомнике перешли в зимние домики

В последней клетке с пополнением, к которой мы походим, живут яванские макаки.

"Этот вид интересен тем, что у них очень маленькие детеныши рождаются, буквально, как котята", — говорит Эмма Еремян.

И действительно, малыш на руках у мамы совсем небольшой. Сотрудники питомника рассказывают, что это привозные обезьяны. Они родились не здесь и точный возраст у них сложно определить. Маме примерно четыре-пять лет. Их отличает своеобразная привычка "здороваться". Одна из обезьян высовывает лапу из вольера, зоофельдшер пожимает ее в знак приветствия, и макака, радостная, собрав предложенные ей семечки, уходит в середину вольера и садится их есть.

Сезон мам в питомнике продолжается. Обезьяньи ряды будут пополняться еще два месяца.

Сухумский питомник обезьян был создан в 1927 году. На его базе в 1957 году был основан Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии (НИИЭПиТ), ставший в советское время научным центром всесоюзного и международного значения. Питомник решили создать именно в Сухуме, так как климатические условия здесь сходны с тропиками. Кроме того, в Абхазии растут фрукты и овощи, нужные для питания обезьян.

Сотрудники института в 80-х годах занимались подготовкой животных для первых полетов обезьян-космонавтов в космос на биоспутниках. Все обезьяны-космонавты вернулись на Землю.