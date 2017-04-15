Масло, "убивающее" реки, и столетние очистные сооружения Абхазии

Директор Института экологии АНА Роман Дбар рассказал об экологии, о фактах и цифрах, которые должен знать каждый.

Sputnik, Владимир Бегунов.

"В повседневной жизни, в суете, мы не всегда обращаем внимание на вещи, которые влияют на экологию планеты, местности, в которой мы живем, и на наше здоровье. А стоило бы", — считает ученый.

Традиция же бережного отношения к природе в Абхазии есть.

"Мало кто знает, но самые старые очистные сооружения в республике были построены в конце XIX века, — говорит директор Института экологии. — Это новоафонские пруды у трассы, в которых сейчас живут лебеди. Они были местом сброса сточных вод Новоафонского монастыря. Там эти воды отстаивались, и разбавленные сбрасывались в море. Сам монастырь освящен в 1900 году, но эти сооружения запущены раньше, еще во время строительства".

По словам Романа Дбар, жители Абхазии часто моют машины в горных ручьях и реках, не задумываясь о последствиях.

"Достаточно всего четыре литра машинного масла, чтобы было отравлено более четырех миллионов литров чистой питьевой воды, а это — целая малая река!" — рассказывает Дбар.

В то же время, как говорит ученый, загрязнение воды сейчас одна из самых жесточайших проблем в мире. От нее ежедневно гибнут четырнадцать тысяч человек на планете. Большая часть отходов, которые производит человек, так или иначе оказывается в воде. В мировой океан каждый год поступает четверть миллиарда тонн пластика.

Как говорит Роман Дбар, каждому человеку неплохо помнить цифры разложения бытового мусора.

"Путем экспериментов установлено, что фильтр сигаретного окурка разлагается в природе не менее 20 лет, — приводит цифры ученый. – Казалось бы, такая мелочь, но фильтры для сигарет производят из устойчивых для температуры материалов. Стоит об этом помнить, каждый раз, когда хочется выкинуть окурок на пикнике. А алюминиевые банки сохраняются в природной среде от 200 до 500 лет. Столько же времени разлагается детский подгузник".

© Sputnik. Гамгия Зафас Эколог и депутат: проблему мусора в Абхазии надо решать уже сейчас

Еще один факт, на который мы мало обращаем внимания, по мнению ученого, связан с бытовой пылью.

"Значительная часть людей проводит много времени в закрытых помещениях, не догадываясь, что воздух внутри в 25 раз грязнее, чем снаружи, — говорит Роман Дбар. – Больше всего от этого страдают дети. И не только потому, что детский организм менее защищенный, а еще и потому, что дети из-за своего роста вдыхают воздух, который находится внизу. Чем ниже воздух, тем он грязнее".

Помещения надо чаще проветривать, бывать на природе и стараться не загрязнять мир вокруг.