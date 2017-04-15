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Заур Барциц

Экс-генпрокурор Абхазии: нужно повысить ответственность работников

© Sputnik. Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Сегодня в Абхазии отмечается День работника прокуратуры, 15 апреля 1994 года была образована Генеральная прокуратура Абхазии.

СУХУМ, 15 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Рейтинг прокуратуры заметно опустился, сказал корреспонденту Sputnik бывший Генеральный прокурор Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени, заведующий кафедрой "Уголовного права и процесса" Абхазского госуниверситета Заур Барциц.

"В мое время органы прокуратуры обладали большим авторитетом и силой. У прокуратуры много отраслей деятельности — общий надзор, надзор за следствием, дознание и так далее. Чтобы наладить работу коллектива, необходима требовательность, молодых следователей нужно серьезно готовить и обучать. Этим я занимался, когда был прокурором.", — добавил он.

Однако сегодня доверие людей к прокуратуре изменилось, люди иногда не обращаются в прокуратуру, так как считают, что не получат нужной помощи, уверен Барциц.

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© Sputnik.
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"Люди начинают искать какие-то окольные пути для разрешения своих вопросов. По статистике, только 20-25% совершаемых в районах преступлений становятся известны силовым органам, об остальных никто не знает. Когда начинают говорить об уменьшении преступности, то говорят об официальных цифрах, но преступлений меньше не становится. Думаю, что необходимо повысить ответственность работников", — заметил юрист.

Заур Барциц начал работать в прокуратуре в 1967 году после окончания университета.

"Если говорить о том, почему я начал работать именно в этом направлении, то, скажу честно, потому что тогда я не имел полного представления о функциях и задачах прокуратуры. Попал в прокуратуру, потому что тогда было распределение, можно было пойти в милицию, в прокуратуру или в суд", — добавил он.

После окончания учебы в университете Заур Барциц был направлен в Кабардино-Балкарию.

"Был стажером, через год перевели в Ростовскую область, там проработал год, и потом уже работал в Ростове", — рассказал он.

Из Ростовской городской прокуратуры Заур Барциц приехал в Абхазию в 1976 году, начал работать прокурором Очамчырского района.

"Я там проработал около шести лет, затем работал в Гудауте два с половиной года, потом перевели в город Сухум. Был прокурором столицы девять лет, затем началась война", — подчеркнул Барциц.

В общей сложности в районах и в Сухуме он проработал прокурором более 17 лет.

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После начала войны Заур Барциц был избран заместителем судьи Верховного суда Абхазии.

"Я уже не думал попасть в суд, так как привык к прокуратуре, была здоровая рабочая обстановка, требования всегда были объективные. В 1994 году Владислав Ардзинба после избрания президентом издал Указ об учреждении Прокуратуры Абхазии", — заметил он.

Заместителем председателя Верховного суда Абхазии Заур Барциц работал восемь лет. С 2005 по 2006 год занимал должность Генерального прокурора Абхазии. Заур Барциц заведует кафедрой "Уголовного права и процесса" Абхазского госуниверситета. Автор книги "Жизнь и закон", изданной в 2006 году.



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