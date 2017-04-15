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Премьер-министр Беслан Барциц , вице-премьер Беслан Эшба, Начальник управления информации и госпротокола Аппарата Кабинета Министров Эльза Чанба встретили спецборт с Благодатным огне из Иерусалима

Паломники с частицей Благодатного огня направились в Сухумский собор

© Фото: Эльза Чанба
В Абхазии
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Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (43)
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Во всех православных храмах Абхазии пройдут пасхальные богослужения.

СУХУМ, 15 апр — Sputnik, Бадрак Авидзба. Частицу Благодатного огня, сошедшего в Храме Воскресенья Христова в субботу 15 апреля везут в Сухумский кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы.

"Все прихожане храма через считанные часы смогут получить частицу Благодатного огня и взять к себе домой. Мы уже находимся на границе", — сказал один из паломников Леван Адлейба.

По его словам, группа паломников с частицей Благодатного огня прилетела в сочинский аэропорт чартерным рейсом.

Абхазские паломники с Благодатным огнем выехали из Иерусалима в Абхазию
© Sputnik. Роберт Джопуа
Абхазские паломники с Благодатным огнем выехали из Иерусалима в Абхазию

"Большая часть паломников осталась в Иерусалиме, остальная часть с Благодатным огнем приехала в Абхазию, чтобы перед пасхальной службой огонь был в храмах Абхазии", — добавил он.

Абхазские паломники прибыли в Иерусалим в пятницу 7 апреля. Как и в прошлом году, поездку в Иерусалим организовывал Фонд имени Святого Апостола Симона Кананита и Святого мученика Евстафия Апсильского. Финансовую поддержку Фонду оказали меценаты Беслан Эшба, Юрий Алания, Михаил Чалмаз и администрация Сухума. 

Благодатный огонь — символ нерукотворного света Воскресения Христова, появился в Кувуклии (часовня над Гробом Господним — ред.) в канун православной Пасхи, по молитвам православного духовенства и десятков тысяч паломников в храме Гроба Господня

Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (43)


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