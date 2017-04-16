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Выступление Валерии Адлейба на шоу Ты супер! смотрят в Очамчырском Доме культуры

Пасхальный подарок очамчырцам от Валерии Адлейба

© Sputnik. Зафас Гамгия
В Абхазии
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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (95)
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Долгожданное второе выступление Валерии Адлейба во втором туре международного вокального шоу "Ты супер!" смотрели земляки конкурсантки в Очамчырском Доме культуры.

Sputnik, Анжелика Бения.

Несмотря на проблемы со здоровьем, исполнение Валерии Адлейба было виртуозным, а голос пробирал до мурашек, поделилась эмоциями после трансляции жительница Очамчыры Аманда Кучуберия.

"Радует, что именно она представляет нашу страну. Вдвойне радует, что она представляет нашу Очамчыру. Уверена, те, кто услышал, как она поет, и увидел, с каким энтузиазмом она подходит к делу, убедились, что у нее светлое будущее. Не сомневаюсь, она и дальше будет нас удивлять новыми ступенями вверх", – сказала Кучуберия.

В десятом выпуске проекта "Ты супер! " на сцену шоу вышло 11 участников. Выступления землячки очамчырцы ждали долго, Валерия выступала последней. И после выступления пришлось немного понервничать, четыре зеленые кнопки отправили Валерию в комнату ожидания, где еще восемь конкурсантов ждали вердикта жюри, а вместе с ними ждал и весь зал Очамчырского Дома культуры. В конце программы свой голос за Валерию отдал продюсер Виктор Дробыш.

Валерия Адлейба
НТВ
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Жительница Очамчыры Изольда Курмазия призналась, что для нее выход Валерии Адлейба в полуфинал проекта стал "божественным подарком перед Пасхой".

"Это было невероятно. Я сильно переживала за ее исполнение. Удивительно, как эта маленькая девочка справилась и, несмотря на проблемы с горлом, выступила так, что слезы наворачивались и переполняла гордость. Это божий дар. Не знаю, совпадение это или чудо, что наша Лера прошла в полуфинал именно перед Пасхой. Она наш ангел", – сказала Изольда Курмазия.

11-летняя Валерия Адлейба учится в школе-интернате с первого класса. Юная вокалистка пением увлекается с малых лет, но вокалу профессионально до проекта не училась. У Валерии есть мечта — поехать на "Евровидение" и представить там Абхазию.

Узнать больше про Валерию Адлейба и следить за ее успехами в проекте вы можете на сайте Информационного агентства и радио Sputnik Абхазия или на канале НТВ. Также вы можете отдать за нее или за другого понравившегося участника свой голос через специальное приложение "Ты супер!" для iOS или Android.

Голосовать за участницу из Абхазии можно здесь>>

Стартовавшее 11 февраля 2017 года детское вокальное шоу "Ты супер!" – совместный проект информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ. Проект объединил 100 юных вокалистов из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии. Участники проекта – подопечные школ-интернатов, детских домов и дети приемных семей.

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (95)


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