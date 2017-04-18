Девять комитетов создано в новом Парламенте Абхазии

СУХУМ, 18 апр — Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Парламента Абхазии проголосовали за создание девяти комитетов Народного Собрания республики на второй сессии во вторник 18 апреля.

Согласно результатам голосования, в Парламенте Абхазии будут работать комитеты по "Государственной правовой политике", "Бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам", "Экономической политике и реформам", "Обороне и национальной безопасности". По предложению депутата Батала Табагуа, в названии комитета по "Социальной политике, труду, здравоохранению и демографии" была добавлена формулировка "делам ветеранов и инвалидов".

Также парламентарии проголосовали за создание комитета по "Образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ".

Вице-спикер Парламента Саид Харазия выступил с предложением создать в Народном Собрании отдельный комитет по делам религии, однако депутаты приняли решение изменить формулировку в названии комитета по "Образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ", включив в него вопросы, касающиеся религии.

Кроме того, были созданы "Комитет по культуре, делам молодежи и спорту", "Комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками", "Комитет по аграрной политике, природным ресурсам и экологии".

Выборы в Народное Собрание — Парламент Абхазии шестого созыва прошли в два тура. В итоге избраны 34 депутата из 35. Имя последнего члена Парламента станет известно после 14 мая, когда в одном из округов состоится повторное голосование.