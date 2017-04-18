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Парламент Абхазии избрал председателей комитетов

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (25)
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Вторая сессия Народного Собрания - Парламента Абхазии состоялась во вторник 18 апреля.

СУХУМ, 18 апр — Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Парламента Абхазии избрали председателей комитетов на заседании во вторник 18 апреля.

По результатам тайного голосования, Комитет по государственной правовой политике возглавил Валерий Агрба. Парламентарии отметили его большой опыт работы в этом направлении в пятом созыве Народного Собрания.

Комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, будет возглавлять единственная женщина в Народном Собрании Натали Смыр, избранная в Парламент впервые.

Председателем Комитета по экономической политике и реформам, стал Александр Цишба. Илья Гуния возглавил Комитет по обороне и национальной безопасности.

Заседание парламента
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Комитетом по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов будет руководить Алхас Джинджолия.

Батал Айба был избран председателем Комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ.

Комитета по культуре, делам молодежи и спорту возглавит Вианор Бебия.

Единственным комитетом, на руководство которым претендовали сразу два кандидата — Лаша Ашуба и Дмитрий Ардзинба — стал Комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками. По итогам голосования, Дмитрий Ардзинба стал его председателем.

Астамур Тарба будет руководить Комитетом по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.

"Разрешите поздравить всех избранных глав комитетов, это важное событие для Парламента. Теперь мы можем приступить к своим обязанностям", — сказал спикер Парламента Валерий Кварчия.

Выборы в Народное Собрание — Парламент Абхазии шестого созыва прошли в два тура. Избраны 34 депутата из 35. Имя последнего члена Парламента станет известно после 14 мая, когда в одном из округов состоится повторное голосование. 

Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (25)


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