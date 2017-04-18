"Весенняя" выставка открылась в ЦВЗ Абхазии

СУХУМ, 18 апр — Sputnik, Анжелика Бения. "Весенняя" выставка в Центральном выставочном зале собрала 70 работ 40 художников Абхазии, сообщил председатель Союза художников Абхазии Адгур Ампар.

На весенней выставке 2017 года представлено много молодых художников Абхазии, отметил Ампар.

"С каждой выставкой мы открываем все больше молодых художников. Мы рады, что традиция весенних выставок продолжается. В прошлом у нас была проблема с залами, сейчас у нас такой проблемы нет. Каждый год мы будем радовать посетителей не только "Весенней" выставкой, мы проведем еще осеннюю и итоговую выставки", – добавил председатель Союза художников Абхазии Адгур Ампар.

Сабина Кварчелия впервые представила в ЦВЗ пять своих работ, которые нарисовала в Базеле (Швейцария), где училась полгода в университете искусства и дизайна. Молодая художница познакомила посетителей с живописью акрилом на бумаге и ксилографией.

Выставка художника Адгура Ампар © Sputnik. Анжелика Бения

Выставка художника Адгура Ампар © Sputnik. Анжелика Бения

Выставка художника Адгура Ампар © Sputnik. Анжелика Бения 1 / 3 © Sputnik. Анжелика Бения Выставка художника Адгура Ампар

"Ксилография – очень старый вид гравюры. Обычно это черно-белые работы, но я люблю работать с цветом, который наносится на поверхность, на металл. Этой технике я училась в Швейцарии. Зарисовки, сделанные в Базеле, так и называются "Базель", – сказала художница.

В этом году Министерством культуры Абхазии совместно с Союзом художников Абхазии и Картинной галереей запланировано несколько подобных мероприятий.

"У нас в образовательных учреждениях, и в училище, и в художественной школе, есть талантливые ученики, очень важно, чтобы они посещали разные выставки. У нас очень интересное наследие изобразительного искусства в Картинной галерее, интересные работы современников", – сказала министр культуры Эльвира Арсалия.

По ее словам, часть работ, которая представлена в ЦВЗ Абхазии, осенью этого года будет выставлена в Москве, в рамках совместной с Союзом художников России выставки.

"Весенняя" экспозиция абхазских художников в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии будет работать до 30 апреля.