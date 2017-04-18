Отказались от служебных автомобилей двое депутатов Парламента Абхазии

СУХУМ, 18 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Двое депутатов шестого созыва Парламента Абхазии Юрий Хагуш и Вианор Бебия выразили свою готовность отказаться от служебных автомобилей на заседании во вторник 18 апреля.
"До работы мы можем добраться на общественном транспорте, ничего страшного не будет. Мы не за машинами сюда приходили", — подчеркнул депутат Юрий Хагуш.
Депутат Парламента Батал Табагуа, поддерживая инициативу, напомнил, что до 2012 года, кроме председателя Народного Собрания, служебных автомобилей ни у кого не было.
"Когда нас избирали, никто не сказал, что если его изберут, вы должны его обеспечить служебным автомобилем", — сказал он.
Вслед за ним другой парламентарий Вианор Бебия также заявил о своем отказе от служебного автомобиля.
"Людей беспокоит, что в нищей стране мы можем позволять себе такую роскошь. Общественность интересует, почему у простых граждан 500 рублей пенсия, а у нас, депутатов Парламента, будет по 15 тысяч", — подчеркнул депутат Алмас Джапуа.
Спикер Парламента не поддержал инициативу и отметил, что у депутата должно быть право на служебный автомобиль.
"Многие из нас выступали за отмену привилегий, против неприкосновенности, за отказ от служебных автомобилей и прочее. Я не понимаю, почему идет об этом речь. Во-первых, депутат по статусу приравнивается к министру, а председатель комитета к заместителю председателя Кабинета Министров. Я не представляю депутата в наше время "голосующего" (останавливающего попутный автомобиль — ред.) на улице", — подчеркнул он.
Автомобиль – это не привилегия, а средство передвижения, заявил Валерий Кварчия.
Парламентарий Илья Гуния предложил решить этот вопрос в рабочем режиме с учетом всех мнений, с чем депутаты и согласились.
Выборы в Народное Собрание — Парламент Абхазии шестого созыва прошли в два тура. Избраны 34 депутата из 35. Имя последнего члена Парламента станет известно после 14 мая, когда в одном из округов состоится повторное голосование.