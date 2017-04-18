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Трасса.

Отказались от служебных автомобилей двое депутатов Парламента Абхазии

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (25)
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Вторая сессия Народного Собрания - Парламента Абхазии состоялась во вторник 18 апреля.

СУХУМ, 18 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Двое депутатов шестого созыва Парламента Абхазии Юрий Хагуш и Вианор Бебия выразили свою готовность отказаться от служебных автомобилей на заседании во вторник 18 апреля.

Парламент.
© Sputnik. Томас Тхайцук
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"До работы мы можем добраться на общественном транспорте, ничего страшного не будет. Мы не за машинами сюда приходили", — подчеркнул депутат Юрий Хагуш.

Депутат Парламента Батал Табагуа, поддерживая инициативу, напомнил, что до 2012 года, кроме председателя Народного Собрания, служебных автомобилей ни у кого не было.

"Когда нас избирали, никто не сказал, что если его изберут, вы должны его обеспечить служебным автомобилем", — сказал он.

Вслед за ним другой парламентарий Вианор Бебия также заявил о своем отказе от служебного автомобиля.

"Людей беспокоит, что в нищей стране мы можем позволять себе такую роскошь. Общественность интересует, почему у простых граждан 500 рублей пенсия, а у нас, депутатов Парламента, будет по 15 тысяч", — подчеркнул депутат Алмас Джапуа.

Спикер Парламента не поддержал инициативу и отметил, что у депутата должно быть право на служебный автомобиль.

Заседание парламента
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Многие из нас выступали за отмену привилегий, против неприкосновенности, за отказ от служебных автомобилей и прочее. Я не понимаю, почему идет об этом речь. Во-первых, депутат по статусу приравнивается к министру, а председатель комитета к заместителю председателя Кабинета Министров. Я не представляю депутата в наше время "голосующего" (останавливающего попутный автомобиль — ред.) на улице", — подчеркнул он.

Автомобиль – это не привилегия, а средство передвижения, заявил Валерий Кварчия.

Парламентарий Илья Гуния предложил решить этот вопрос в рабочем режиме с учетом всех мнений, с чем депутаты и согласились.

Выборы в Народное Собрание — Парламент Абхазии шестого созыва прошли в два тура. Избраны 34 депутата из 35. Имя последнего члена Парламента станет известно после 14 мая, когда в одном из округов состоится повторное голосование.

Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (25)


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