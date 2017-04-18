Захарова: налажена тесная координация между МИДами России и Абхазии

СУХУМ, 18 апр — Sputnik. Рада Ажиба. Между МИДами России и Абхазии налажена тесная координация, об этом Sputnik сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
"Полезной и весьма эффективной является практика распространения российскими представительствами в ООН, ОБСЕ и других международных организациях документов, которые готовятся нашими абхазскими и югоосетинскими коллегами. Также налажена тесная межмидовская координация. Проводится регулярные встречи послов в Сухуме и Москве»,- сказала Захарова.
Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что на основании распоряжения президента России Владимира Путина продолжается подготовка абхазских дипломатических кадров.
"Кроме того, по просьбе руководства МИДа Абхазии, правительство России приняло решение об организации краткосрочных курсов по повышению квалификации дипломатической академией для 15 сотрудников внешнеполитического ведомства Абхазии. Занятия будут проходить в мае этого года", — добавила она.
По ее словам, результативно прошли комплексные консультации в Москве в ноябре 2016 года, где принял участие целый ряд подразделений двух министерств.