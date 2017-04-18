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Захарова: налажена тесная координация между МИДами России и Абхазии

В Абхазии
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Темы:
Абхазо-российские отношения (149)
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Какую работу проводит МИД РФ по укреплению международных позиций Абхазии, рассказала в эксклюзивном интервью Sputnik Абхазия официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

СУХУМ, 18 апр — Sputnik. Рада Ажиба. Между МИДами России и Абхазии налажена тесная координация, об этом Sputnik сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

"Полезной и весьма эффективной является практика распространения российскими представительствами в ООН, ОБСЕ и других международных организациях документов, которые готовятся нашими абхазскими и югоосетинскими коллегами. Также налажена тесная межмидовская координация. Проводится регулярные встречи послов в Сухуме и Москве»,- сказала Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что на основании распоряжения президента России Владимира Путина продолжается подготовка абхазских дипломатических кадров.

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"Кроме того, по просьбе руководства МИДа Абхазии, правительство России приняло решение об организации краткосрочных курсов по повышению квалификации дипломатической академией для 15 сотрудников внешнеполитического ведомства Абхазии. Занятия будут проходить в мае этого года", — добавила она.

По ее словам, результативно прошли комплексные консультации в Москве в ноябре 2016 года, где принял участие целый ряд подразделений двух министерств.

Темы:
Абхазо-российские отношения (149)


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