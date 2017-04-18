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Сергея Лаврова встретили рогом вина и ачашвом в аэропорту Сухума

Сергея Лаврова встретили рогом вина и ачашвом в аэропорту Сухума

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Визит Сергея Лаврова в Абхазию (9)
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл с двухдневным рабочим визитом в Абхазию во вторник 18 апреля.

СУХУМ, 18 апр — Sputnik, Бадри Есиава. Самолет, на котором прилетел министр иностранных дел России Сергей Лавров, приземлился в сухумском аэропорту Бабушара во вторник 18 апреля, где его у трапа встретило руководство страны и танцоры Госансамбля песни и пляски с винным рогом и ачашвом, передает с места события корреспондент Sputnik.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
© Sputnik. Максим Блинов
Мария Захарова о работе по укреплению международных позиций Абхазии

Самолет  министра приземлился в сухумском аэропорту  в 17:40. 

Главу дипломатического ведомства России в аэропорту встретили президент Абхазии Рауль Хаджимба, министр иностранных дел республики Даур Кове, Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в РФ Игорь Ахба, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Абхазии Семен Григорьев. 

Сухумский аэропорт расположен в 18 километрах от столицы Абхазии в поселке Бабушара. Он был построен в 60-е годы прошлого столетия и работал до закрытия в 1993 году.

Последний визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Абхазию состоялся в апреле 2011 года.

Как сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Лавров во вторник примет участие в церемонии официального открытия нового комплекса зданий посольства России в Абхазии, а 19 апреля в Сухуме пройдут переговоры главы МИД РФ с президентом Абхазии Раулем Хаджимба и главой МИД республики Дауром Кове.

Темы:
Визит Сергея Лаврова в Абхазию (9)

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