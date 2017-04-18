МИД Абхазии: Грузия жонглирует понятием "территориальная целостность"

СУХУМ, 18 апр – Sputnik. МИД Абхазии призвал грузинскую сторону перестать обманывать себя и международное сообщество, жонглируя устаревшим понятием "территориальная целостность Грузии", и признать существующие политические реалии в регионе.

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"В последнее время участились "гневные" высказывания грузинских официальных лиц – от чиновников МИД Грузии до президента – в связи с предстоящим рабочим визитом министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Республику Абхазия. Говорится о "незаконности" визита главы МИД России в Абхазию и, разумеется, о нарушении "территориальной целостности Грузии", — говорится в сообщении.

В МИД Абхазии считают совершенно неуместными подобные "осуждающие" комментарии официальных лиц Грузии относительно визита Сергея Лаврова в Абхазию.

Рабочий визит министра иностранных дел Российской Федерации в Республику Абхазия в полной мере отвечает характеру абхазо-российских межгосударственных отношений и соответствует нормам международного права, отмечает МИД Абхазии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с двухдневным рабочим визитом в Абхазию. Он примет участие в церемонии официального открытия нового комплекса зданий посольства России в Абхазии. 19 апреля состоится встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба и Сергея Лаврова, затем руководство Народного Собрания встретится с главой внешнеполитического ведомства.