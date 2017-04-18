"Шарманка" для континентов: "динозавры" абхазского эфира

Sputnik, Владимир Бегунов.

Генератор на одной лампе

"Нет, мы 18 апреля не отмечаем, День радио – наш праздник, — говорит радиолюбитель Алексей Анисимов из Сухума. – 7 мая соберемся на пикник, отметим".

Передатчик, раритетные радиожурналы 1930-х годов, разговоры о радиоэфирах, аппаратуре. На квартире у одного из старейших радиолюбителей Сухума Сергея Макацария собрание друзей и единомышленников.

"Все началось в 1964 году, мне тогда восемь лет было, — рассказывает Макацария. — Знакомый радиолюбитель Боря Андрейченко уходил в армию и отдал мне свою аппаратуру. С помощью его "шарманки" можно было связь до пятисот километров поддерживать. "Шарманка" — это генератор на одной лампе, работающий на средних волнах. Все с него начинали".

Сергей Макацария рассказывает, что когда ему, школьнику, удалось связаться с Гудаутой на той аппаратуре, это была эйфория. Потом вернулся из армии старший товарищ, усовершенствовал передатчик, и парни уже выходили на связь со Ставрополем, Нальчиком, Полтавой…

"В советское время это был глоток свободы, — рассказывает Анисимов. – Западные радиостанции глушили, а мы на своих "шарманках" могли связаться с Европой, Америкой. Интересно, что зарубежные станции можно было поймать в самолете на карманный радиоприемник с наушниками, а на земле – нет".

Абхазские радиолюбители называют себя "динозаврами" и признаются, что с их уходом в этой сфере не останется никого. Самому молодому человеку в их кругах – 37 лет, основной костяк – те, кому за пятьдесят.

"Сейчас у молодежи нет стремления самим что-то собрать, — говорит Макацария. – Телефоны, компьютеры – пользуются всем готовым".

Сухум вызывает Лесото

Передатчик шумит, радиолюбители связываются со своим товарищем в другом конце города. Изображение работающего фоном телевизора рассыпается кубиками. Хозяин квартиры объясняет, что две антенны, для радио и телевизионная, стоят рядом и влияют друг на друга. Приносит раритетные радиожурналы 1930-х годов – жемчужину своей коллекции. Участники встречи листают 80-летнюю периодику со схемами и продолжают общения в эфире. Заходит разговор об аппаратуре, последних сеансах связи.

"Зайду к тебе на днях, хочу со своим передатчиком на твоих антеннах поработать", — договариваются с отсутствующим в квартире товарищем.

По словам сухумских радиолюбителей, увлечение это сейчас исчезает во всем мире. Сильнейшие на сегодня американцы. Много радиолюбителей в Италии, Испании, В России, на Украине, в Индонезии.

"В Индонезии радиостанции живут, там они используются для связи между островами", — рассказывает Алексей Анисимов.

Но, по словам абхазских ветеранов эфира, для радиолюбителей с этими странами работать не интересно.

"Есть спортивный интерес связаться с Конго, Лесото, где практически нет связи, или с Ватиканом и Монако, где мало передатчиков, но в целом, Европа мало интересна", — говорит Евгений Коваленко. В кругах радиолюбителей, он считается "дальнобойщиком" — работает с экзотическими странами, лучше других знает английский.

© Sputnik. Владимир Бегунов Сергей Макацария показывает Алексею Анисимову свою коллекцию радиожурналов 1930-ых годов

Неприятности с советскими законами

Когда-то радиолюбители по всему миру обменивались карточками, которые подтверждали сеансы связи.

"По СССР такие карточки почта бесплатно рассылала, — рассказывает Алексей Анисимов. – Были специальные конверты для радиолюбителей, за рубеж пересылка стоила доллар. Если ты с человеком связался, и он просит тебя выслать карточку-подтверждение – ты обязан отправить ее, такое негласное правило".

Сейчас карточки мало кто высылает, но картотеки советских времен хранятся у каждого радиолюбителя с опытом.

"В советское время для легальных радиолюбителей было два правила: не говорить о политике и не материться в эфире, — рассказывает Анисимов. – Сейчас таких ограничений нет, и такие горячие споры о политике можно услышать, вплоть до личных оскорблений, впрочем, как и в интернете".

Сергей Макацария признается, что в советское время не был легализованным радиолюбителем, а хулиганом, за которым охотилась милиция.

"12 раз ко мне приходили, — говорит Макацария. – Первый раз в 12 лет. Забрали дорогой приемник и штраф в 50 рублей выписали. У бабушки пенсия 64 рубля была, но пришлось заплатить".

Сейчас для радиолюбителей устраивают даже специальные сеансы связи космонавты с МКС. Высшим же пилотажем считается поймать свой радиосигнал, отраженный от Луны, или связаться с антиподом – человеком с передатчиком на другой стороне планеты. Говорят с зарубежными респондентами в основном об аппаратуре, кто на чем работает. Поэтому базис технического английского есть практически у всех. Несмотря на то, что передатчики собираются из того, что можно достать, начинка у большинства радиостанций сейчас японская.

"Интересно иногда сделать что-то старенькое, на лампах, — говорит Алексей Анисимов. – Я вот недавно собрал такую "шарманку" на тринадцати лампах. Вообще в случае катастроф, войн, — радио остается чуть ли не единственным средством связи".

Радиолюбители в ЧС

Собравшая компания рассказывает, как в 1988 году в Сванетии застрял грузовик в снегу, и связаться с ним смогли только радиолюбители. Привлекали людей с радиостанциями со всего СССР и во время землетрясения в Спитаке.

"Кстати, во время грузино-абхазской войны, грузины по Сухуму обошли всех радиолюбителей, отбирали аппаратуру, — рассказывает Анисимов. – Меня тогда не было в городе, но приемник с квартиры вынесли".

Уже в независимой Абхазии радиолюбители начали выходить в эфир с советскими позывными. Грузинская сторона выражала свое недовольство по этому поводу, но на одном из российских слетов старые абхазские позывные легализовали.

Ветераны абхазского эфира вспоминают, как в советские времена между ними устраивались соревнования. Были звания КМС и Мастера спорта, присваивались категории в зависимости от мощности аппаратуры. Начиналось же для многих это увлечение с кружков ДОСААФ. Сейчас кое-где такие кружки возобновляются.

"В прошлом году приезжала сюда супружеская пара в возрасте, — рассказывает Макацария. – Они в Мытищах кружок организовали, подростки ходят, как ни странно".

В Абхазии таких кружков нет, о будущем радиолюбительства в республике ветераны эфира говорят с пессимизмом.