Минтуризма: абхазские перевозчики могут работать по "единому билету"

СУХУМ, 19 апр — Sputnik, Амра Амичба. Перевозчиками пассажиров, следующих по "единому билету" из России в Абхазию, могут выступать и абхазские транспортные компании. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил заместитель министра по курортам и туризму Астамыр Ахба.

По его словам, чиновники из Абхазии под руководством вице-премьера Беслана Эшба выезжали с рабочим визитом в Сочи, где обсуждали организационные вопросы по новой услуге, предлагаемой пассажирам российской стороной.

"На повестке дня обсуждали и нам сказали, что перевозчиками могут выступать также и абхазские перевозчики на паритетной основе: 50% — перевозчики Республики Абхазия, 50% — Российской Федерации. Таким образом, если из транспортных компаний кто-то заинтересован, могут принять участие в конкурсе и выступать перевозчиками данных услуг", — заметил Ахба.

Он отметил, что с помощью "единого билета" в Абхазию могут приезжать не только туристы, но и жители Абхазии. Ахба уточнил, что дополнительная услуга вводится для удобства и повышения комфорта пассажиров, следующих в Абхазию и обратно.

"Что такое "единый билет" — это перевозка пассажиров на поезде и на автобусе или самолете и автобусе "единым билетом". Такая услуга практикуется и предлагается во всем мире. При этом никто не отменяет услуги трансфера, общественного транспорта, услуги подвоза пассажиров до границы и в пешем порядке пересечения границы. У людей появляется выбор, — сказал замминистра по курортам и туризму. — Если российская сторона запустила бы, если бы позволял наш пассажиропоток, поезда, самолеты, мы же не сказали бы нет. Как мы можем отрицательно реагировать на дополнительную услугу, предоставляемую нашим туристам и гражданам".

Астамыр Ахба подчеркнул, что не видит никакой проблемы в новой услуге, и абхазская сторона не ущемлена.

"Сегодня на 90% перевозчиками экскурсионных программ выступает абхазская сторона. Точно также, если брать по трансферу, абхазская сторона. Если российская сторона предлагает ввести у себя на территории "единый билет" на основании ранее подписанных договоров, как это может быть плохо и как может вызвать конкуренцию. Сегодня надо стремиться к тому, чтобы соответствующий транспорт был, если мы хотим развивать туризм. Если равные условия мы не будем создавать, как мы туризм будет развивать?— сказал Ахба. — Сегодня у нас 20 тысяч койко-мест, где могут размещаться организованные туристы, и порядка 40 тысяч мест в частном секторе – а как должны добираться эти лица?"

© Sputnik. Томас Тхайцук, Роберт Джопуа Билетом едины

По словам замминистра, в летнее время ежедневно порядка 50-60 туристских экскурсионных автобусов заезжает в Абхазию.

"Российская сторона из года в год создает дополнительные условия, улучшает сервис, контроль, создаются отдельные площадки для отдельных видов транспорта. В этом году точно также обсуждали, где будут досматривать, осуществлять паспортный и таможенный контроль", — отметил Астамыр Ахба.

Он уточнил, что на абхазской стороне действует упрощенная схема и выходить пассажиром из автобусов не приходится: заходят пограничники, осуществляют паспортный контроль, таможенники оформляют багаж, водитель в это время оформляет необходимые документы для въезда на территорию Республики Абхазия.

АНО "ЕТД" организовывала перевозки пассажиров по "единому билету" в Крым. С 2014 года по "единому билету" перевезено более одного миллиона пассажиров.