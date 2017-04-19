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Автобус

Минтуризма: абхазские перевозчики могут работать по "единому билету"

© Sputnik. Виталий Белоусов
В Абхазии
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АНО "Единая транспортная дирекция" начинает проект прямых смешанных перевозок железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом с 29 апреля 2017 года из Сочи в Абхазию, а 20 апреля в России начинается продажа "единого билета" в абхазском направлении.

СУХУМ, 19 апр — Sputnik, Амра Амичба. Перевозчиками пассажиров, следующих по "единому билету" из России в Абхазию, могут выступать и абхазские транспортные компании. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил заместитель министра по курортам и туризму Астамыр Ахба. 

Автобус
© Фото: Саида Жиба
Оператор "единого билета": можно будет купить прямой билет из России в Абхазию

По его словам, чиновники из Абхазии под руководством вице-премьера Беслана Эшба выезжали с рабочим визитом в Сочи, где обсуждали организационные вопросы по новой услуге, предлагаемой пассажирам российской стороной. 

"На повестке дня обсуждали и нам сказали, что перевозчиками могут выступать также и абхазские перевозчики на паритетной основе: 50% — перевозчики Республики Абхазия, 50% — Российской Федерации. Таким образом, если из транспортных компаний кто-то заинтересован, могут принять участие в конкурсе и выступать перевозчиками данных услуг", — заметил Ахба.  

Он отметил, что с помощью "единого билета" в Абхазию могут приезжать не только туристы, но и жители Абхазии. Ахба уточнил, что дополнительная услуга вводится  для удобства и повышения комфорта пассажиров, следующих в Абхазию и обратно. 

"Что такое "единый билет" — это перевозка пассажиров на поезде и на автобусе или самолете и автобусе "единым билетом". Такая услуга практикуется и предлагается во всем мире. При этом никто не отменяет услуги трансфера, общественного транспорта, услуги подвоза пассажиров до границы и в пешем порядке пересечения границы. У людей появляется выбор, — сказал замминистра по курортам и туризму. —  Если российская сторона запустила бы, если бы позволял наш пассажиропоток, поезда, самолеты, мы же не сказали бы нет. Как мы можем отрицательно реагировать на дополнительную услугу, предоставляемую нашим туристам и гражданам".

Астамыр Ахба подчеркнул, что не видит никакой проблемы в новой услуге, и абхазская сторона не ущемлена.

"Сегодня на 90% перевозчиками экскурсионных программ выступает абхазская сторона. Точно также, если брать по трансферу, абхазская сторона. Если российская сторона предлагает ввести у себя на территории "единый билет" на основании ранее подписанных договоров, как это может быть плохо и как может вызвать конкуренцию. Сегодня надо стремиться к тому, чтобы соответствующий транспорт был, если мы хотим развивать туризм. Если равные условия мы не будем создавать, как мы туризм будет развивать?— сказал Ахба. — Сегодня у нас 20 тысяч койко-мест, где могут размещаться организованные туристы, и порядка 40 тысяч мест в частном секторе – а как должны добираться эти лица?"

Пассажиры в траспорте
© Sputnik. Томас Тхайцук, Роберт Джопуа
Билетом едины

По словам замминистра, в летнее время ежедневно порядка 50-60 туристских экскурсионных автобусов заезжает в Абхазию.  

"Российская сторона из года в год создает дополнительные условия, улучшает сервис, контроль, создаются отдельные площадки для отдельных видов транспорта. В этом году точно также обсуждали, где будут досматривать, осуществлять паспортный и таможенный контроль", — отметил Астамыр Ахба.  

Он уточнил, что на абхазской стороне действует упрощенная схема и выходить пассажиром из автобусов не приходится: заходят пограничники, осуществляют паспортный контроль, таможенники оформляют багаж, водитель в это время оформляет необходимые документы для въезда на территорию Республики Абхазия. 

АНО "ЕТД" организовывала перевозки пассажиров по "единому билету" в Крым. С 2014 года по "единому билету" перевезено более одного миллиона пассажиров.



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