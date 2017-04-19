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Сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Женеве

Захарова: Россия за неприменение силы между Абхазией и Грузией

© Sputnik. Владимир Федоренко
В Абхазии
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Темы:
Абхазо-российские отношения (152)
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О позиции России в Женевских дискуссиях и взаимодействиях МИД РФ и Абхазии рассказала в интервью Sputnik директор Департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова.

СУХУМ, 19 апр — Sputnik. По словам Захаровой, без Женевских дискуссий обстановка в регионе была бы менее стабильной и небезопасной. Для Абхазии и Южной Осетии Женева не только канал диалога с Грузией, но прежде всего уникальная возможность доносить свою точку зрения до ключевых международных игроков, пробивая информационную изоляцию.

"Наш общий приоритет в Женеве – заключение юридически обязывающих соглашений о неприменении силы между Грузией и двумя новыми государствами: Абхазией и Южной Осетией", — сказала официальный представитель МИД РФ.

Как заявила Мария Захарова, работа в этом направлении идет не так быстро, как хотелось бы. К тому же существуют попытки извратить суть обсуждаемых проблем и выдать их за результат конфликта между Россией и Грузией. 

Паспорта гражданина Абхазии и РФ.
© Sputnik.
Захарова: ждем реакции Абхазии на проект "о двойном гражданстве"

Российскую помощь Абхазии и Южной Осетии Мария Захарова назвала многогранной, от логистической поддержки зарубежных поездок абхазских и югооосетинских делегаций до противодействия провокациям на международных форумах. Российские представители в ООН, ОБСЕ и на других площадках распространяют документы, подготовленные правительствами Абхазии и Южной Осетии. Также проводятся комплексные консультации в Москве на уровне внешнеполитических ведомств России и Абхазии. На основании распоряжения президента России ведется подготовка абхазских дипломатических кадров в профильных учебных заведениях МИД России. 

"Также недавно по просьбе руководства МИДа Абхазии правительство России приняло решение об организации краткосрочных курсов повышения квалификации для 15 сотрудников министерства в Дипломатической академии РФ, — сказала Захарова. — Занятия пройдут в мае этого года".

Официальный представитель прокомментировала ситуацию с российским гражданством в Абхазии.

"Ранее жители Абхазии получали российское гражданство как соотечественники, по ускоренной схеме, — заявила Мария Захарова. — После признания независимости Абхазии Российской Федерацией, по отношению к жителям Абхазии действуют те же правила, что и к гражданам других стран на постсоветском пространстве".

Как рассказала Мария Захарова, упрощение получения гражданства жителям Абхазии – одно из обязательств России по договору между Россией и Абхазией "О союзничестве и стратегическом партнерстве" от 24 ноября 2014 года.

По словам дипломата, проект соответствующего соглашения уже разработан российской стороной и должен вступить в силу с другим документом — соглашением об урегулировании вопросов двойного гражданства.

Темы:
Абхазо-российские отношения (152)


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