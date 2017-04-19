МИД Абхазии: 18 школьников претендуют на поступление в МГИМО

СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. На сегодняшний день 18 учащихся средних общеобразовательных школ Абхазии претендуют на поступление в МГИМО, сообщил Sputnik заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания.

"Ежегодно мы объявляем прием документов от граждан Абхазии, обучающихся в средних общеобразовательных школах, на поступление в МГИМО. Независимо от того, где обучается абитуриент, мы принимаем от него документы", – добавил он.

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Требования к абитуриентам – владение русским и английским языками, сообщил он.

"В зависимости от выбранного факультета абитуриент должен знать историю России, должен знать обществознание. В случае если абитуриент выбрал экономическое направление, то он должен знать математику на достаточно высоком уровне", — сказал Тания.

Первый этап конкурсного испытания – собеседование, которое нацелено на выявление общего уровня подготовки абитуриента.

"Знание абхазского языка необходимо, но оно не является критерием поступления в МГИМО. Спрос на поступление есть, и абсолютно очевидно, что МГИМО очень престижный вуз, и родители хотят направить детей в этот вуз", — отметил Тания.

По словам Тания, российская сторона помогает воспитывать кадры очень высокого класса, которые смогут применить свои навыки в любой сфере, подчеркнул Кан Тания.

Ежегодно в МГИМО из Абхазии поступают пять человек, подчеркнул заместитель министра иностранных дел Абхазии.