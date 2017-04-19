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Встреча президента Рауля Хаджимба с Главой МИДа России Сергеем Лавровым

Лавров на встрече с Хаджимба: заинтересованы в поддержке курса Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Визит Сергея Лаврова в Абхазию (17)
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Абхазии.

СУХУМ, 19 апр — Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал заинтересованность в поддержке курса Абхазии на встрече с президентом страны Раулем Хаджимба в среду 19 апреля.

"Мы заинтересованы поддерживать ваш курс, направленный на обеспечение каждому жителю Абхазии равных прав, чтобы все ощущали себя здесь спокойно и в национальном согласии", — отметил Лавров.

Он подчеркнул, что рад снова находиться в Абхазии.

"Приятно снова быть в Абхазии. Мы вчера посетили Российское посольство, действительно, это центральное место в Сухуме и очень комфортабельные условия для наших сотрудников. То, что мы открыли такое крупное посольство в Абхазии, лишний раз подчеркивает наш союзнический контекст", — добавил Лавров.

Глава МИД России отметил также важность выполнения договоренностей, которые были достигнуты между двумя странами.

"У нас активно работают межправительственные комиссии. В прошлом ноябре состоялось заседание делового форума российских и абхазских предпринимателей, есть хорошие планы, которые правительства обеих сторон поддерживают", — сказал он.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в свою очередь сообщил, что со времени последнего визита в Абхазию Сергея Лаврова в стране произошли значительные изменения.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Открытие посольства — это свидетельство того, как Абхазия и Россия выстраивают отношения", — заявил Хаджимба.

Он добавил, что есть широкий спектр вопросов, касающихся, в частности, упрощения получения российского гражданства жителями Абхазии, государственной границы и других.

В среду 19 апреля также состоится встреча глав МИД Абхазии и России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Абхазию с двухдневным рабочим визитом 18 апреля. Глава внешнеполитического ведомства России и президент Абхазии Рауль Хаджимба во вторник торжественно открыли новый комплекс зданий посольства России в Абхазии. 

Последний раз Сергей Лавров посещал Абхазию в апреле 2011 года.

Темы:
Визит Сергея Лаврова в Абхазию (17)

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