Хаджимба о встрече с Лавровым: обсудили жизненно важные вопросы

СУХУМ, 19 апр — Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба, говоря об итогах встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, отметил, что речь шла о жизненно важных для республики вопросах.

"Мы обсудили ряд вопросов, связанных с вопросом упрощенного порядка выдачи гражданства, вопросы, связанные с границей, инвестиционной программой", — добавил президент.

Сергей Лавров поблагодарил абхазскую сторону за гостеприимство.

"Мы подтвердили обоюдный настрой нашего союзничества, нашего стратегического партнерства во всех областях", — подчеркнул Лавров.

Во время встречи были намечены шаги по укреплению экономического взаимодействия, добавил Лавров.

Сергей Лавров также отметил важность внешнеполитической деятельности республики в рамках Женевских дискуссий. Он выразил убеждение в том, что необходимо подписать в рамках женевских переговоров обязывающего документа о неприменении силы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лавров на встрече с Хаджимба: заинтересованы в поддержке курса Абхазии

Отвечая на вопрос, заинтересована ли Россия в возобновлении транзита грузов через Абхазию в Армению, министр отметил, что нет проблем в решении вопроса со стороны России.

"Российская сторона не имеет проблем для возобновления транзита грузов через Абхазию в Армению", — сказал Лавров.

А президент Рауль Хаджимба рассказал, что открытие маршрута положительно отразится на экономике страны.

"Это поможет иметь дополнительные средства, я не сомневаюсь, что процесс может быть разрешен", — подчеркнул Хаджимба.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Абхазию с двухдневным рабочим визитом 18 апреля. Глава внешнеполитического ведомства России и президент Абхазии Рауль Хаджимба приняли участие в официальном открытии нового здания Посольства России в Абхазии.

Предыдущий визит Сергея Лаврова в Абхазию состоялся в апреле 2011 года.