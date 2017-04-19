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Сухум останется без воды в четверг

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Причиной отключения воды в столице Абхазии стала авария на улице Инал-Ипа, которую не смогли ликвидировать без отключений.

СУХУМ, 19 апр — Sputnik. В Старом поселке, в районе ВИЭМа, в центральной и нагорной частях города будет прекращена подача питьевой воды в четверг 20 апреля, сообщил начальник Коммунального управления Сухума Дмитрий Ахуба.

"У нас 18 апреля рванула разводящая труба по улице Инал-Ипа, — сказал Ахуба. – 18 и 19 числа мы работали, пытались без отключения устранить эту аварию, но, к сожалению, не получилось".

По словам начальника Коммунального управления города, для починки водопровода нужно будет менять часть трубы, а эти работы без отключений центрального водоснабжения провести невозможно.  

Воду перекроют в четверг 20 апреля с 00.00 до 18.00.



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