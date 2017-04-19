Делегация Абхазии примет участие в инаугурации президента РЮО

СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Абхазия. Официальная делегация Абхазии примет участие в церемонии инаугурации избранного президента республики Южная Осетия Анатолия Бибилова, об этом корреспонденту Sputnik сообщила начальник Управления информации и госпротокола Аппарата Кабинета Министров Абхазии Эльза Чанба.

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"Правительственная делегация Абхазии отбудет сегодня. Взглавляет ее премьер-министр республики Беслан Барциц. В составе делегации также министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния и первый заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Шамба", — сказала Чанба.

Инаугурация Анатолия Бибилова пройдет в пятницу 21 апреля на республиканском стадионе в Цхинвале, вмещающем 5 200 зрителей. Прежде церемония инаугурации президента проходила в Большом зале заседаний правительства или киноконцертном зале "Чермен".

Помимо делегации из Абхазии, на торжество ожидается прибытие гостей из России, ДНР, ЛНР, Приднестровья и Нагорного Карабаха.