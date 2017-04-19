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Облачно, без осадков будет в четверг в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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По сообщениям синоптиков, в четверг 20 апреля в Абхазии ожидается облачная погода без осадков

СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Как сообщают метеорологи, в четверг территория Абхазии будет находиться под влиянием теплых масс воздуха с юга. Ожидается переменная облачность без осадков. 

Температура воздуха ночью опустится до +11˚С, днем воздух прогреется до +26˚С. 

Атмосферное давление повышенное, 765 миллиметра ртутного столба, будет понижаться. 

Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду.

Температура морской воды +11˚С, волнение на море будет от умеренного до значительного.

Относительная влажность воздуха 60-70%. 



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