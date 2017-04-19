Облачно, без осадков будет в четверг в Абхазии

СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Как сообщают метеорологи, в четверг территория Абхазии будет находиться под влиянием теплых масс воздуха с юга. Ожидается переменная облачность без осадков.
Температура воздуха ночью опустится до +11˚С, днем воздух прогреется до +26˚С.
Атмосферное давление повышенное, 765 миллиметра ртутного столба, будет понижаться.
Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду.
Температура морской воды +11˚С, волнение на море будет от умеренного до значительного.
Относительная влажность воздуха 60-70%.