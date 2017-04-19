Облачно, без осадков будет в четверг в Абхазии

Во второй и заключительный день своего рабочего визита в Абхазию глава МИД России Сергей Лавров успел провести переговоры с президентом Абхазии Раулем Хаджимба, прогуляться по набережной Сухума, попробовать ароматный кофе на Брехаловке, посетить РУСДРАМ и не торопился с отлетом. Подробности читайте в материале Бадрака Авидзба.

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