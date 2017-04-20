Дополнительный поезд из Москвы пустят летом в Сухум

СУХУМ, 20 апр — Sputnik, Бадри Есиава. Второй дополнительный состав Сухум — Москва начнет ходить в период летнего сезона, сообщил ведущему радио Sputnik Абхазия начальник пассажирской службы РУП “Абхазская железная дорога” Эмир Агрба.

"На летний период планируется пустить дополнительный состав Сухум — Москва. Как и раньше, поезда из Москвы будут ходить ежедневно, и из Санкт-Петербурга тоже практически каждый день", — отметил Агрба.

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Агрба добавил, что сейчас поезд Сухум — Москва, курсирует с периодичностью раз в четыре дня, а с 26 апреля он будет ходить ежедневно. С 1 мая также будет ходить поезд Санкт-Петербург — Сухум, это направление работает уже третий год подряд.

Продолжит свой маршрут поезд Сухум — Белгород, а с 13 июня, вплоть до октября, откроется новый железнодорожный маршрут Сухум — Самара.