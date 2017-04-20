Почти как абхазский

Sputnik, Анжелика Бения.

Всего в мире на китайском языке говорят свыше 1,3 миллиарда человек, что стало причиной включения китайского в число шести официальных и рабочих языков ООН.

Не многие студенты выбирают этот язык в вузах в качестве дополнительного. В их числе студент первого курса Дипломатической Академии МИД России Инал Адлейба.

"Я уже владею английским языком и посчитал необходимым испытать себя в чем-то более сложном, в изучении языка жителей поднебесной. Касательно ареала применения китайского языка – он очень обширен, Китай – один из основных акторов мировой экономики. Китайские бизнесмены вклиниваются во все страны. Китайцы умеют работать и развиваться. За ними великое будущее, и у носителей их языка большие перспективы", – считает Адлейба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Как хорошо ты знаешь историю абхазского языка?

Письменный китайский язык считается одним из самых сложных в мире. Чтобы выразить все его богатство, используется около 80 тысяч иероглифов.

"В процессе изучения китайского я несколько раз сталкивался со схожими с абхазским языком моментами разговорной речи. Часто строение предложений в китайском языке схоже с нашим. Да и числительные, составные части цифр, и то, как они образуются – все это во многом напоминает абхазский язык. Преподаватель даже порой удивлялся тому, как быстро я понимал темы. Все благодаря хорошему родному языку, новые глубины которого я с гордостью открываю и по сей день", – сказал Инал Адлейба.

Адлейба обратил внимание на то, что составные части сложных числительных в абхазском языке: ҩажәи ҩба — состоит из слияния трех цифр ҩ- ҩба (два), жә — жәаба (десять) и ҩба (два). В китайском языке, по его словам, если разложить сложные цифры будет то же самое, к примеру, все то же число 22 на китайском языке – арсыар: ар-2, сы- 10 и ар- 2.

Интересным Адлейба назвал еще одно сходство в образовании простых вопросительных предложений.

"Вопросительное предложение в абхазском языке "Уара усыцны уцома?" (Ты пойдешь со мной?) стало вопросительным благодаря частице "ма". На китайском языке это предложение будет звучать так: "ni ye qu ma?" (你也去吗?) Все та же частица "ma"（ 吗), которая сделала предложение вопросительным", — привел пример Адлейба.

Китайский язык – язык тональный. Каждый слог китайского языка характеризуется тем или иным тоном. Тоны в китайском языке – важная основа разговорной части, базис, отметил он.

© Sputnik. Валерий Мельников Siri научили говорить на абхазском языке

"Первое, что спросил у меня мой декан, хорошо ли у меня со слухом, пел ли когда-либо и умею ли играть на музыкальных инструментах. Благо, слух у меня хороший, люблю петь на досуге, да и в детстве тети мои пытались раскрыть во мне всевозможные таланты, отправляя то на детский хор, то на фортепиано, что, безусловно, сейчас мне в помощь, спасибо тетям", – сказал он.

Самостоятельно изучить китайский язык, по словам Адлейба возможно, если освоить начальные этапы, ключи, тона, систему иероглифов, выучить язык не так сложно, как говорят, уверен Адлейба, отметив при этом, что усидчивость и трудолюбие, как и в любом другом деле, в процессе изучения китайского языка важны. Студент пока с задачей справляется. Иналу предстоит еще четыре года познавать китайский язык.

День китайского языка отмечается 20 апреля с 2010 года в память о Цан Цзе — основателе китайской письменности. По легенде, он был придворным историографом мифического императора Хуан Ди и разработал набор пиктограмм, которые впоследствии стали основой для иероглифов, что позволило отказаться от узелкового письма.