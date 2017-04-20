Въехать в Россию можно будет по новому внутреннему абхазскому паспорту

СУХУМ, 20 апр –Sputnik, Бадрак Авидзба. По абхазскому внутреннему паспорту нового образца можно будет пересекать границу с Россией в ближайшее время, через месяц или полтора, заявил министр иностранных дел Абхазии в четверг 20 апреля.

"На сегодняшний день по внутреннему абхазскому паспорту вы не сможете пересечь государственную границу. Мы предоставили информацию о нашем новом паспорте в соответствующие структуры Российской Федерации. В самое ближайшее время информация уже будет передана на посты, и соответственно этот процесс будет иметь место", — добавил Кове.

Новый абхазский гражданский документ обладает высокой износостойкостью и прочностью, защита документа и персональных данных владельца паспорта обеспечивается применением современных защитных технологий, включая эксклюзивные защитные признаки.