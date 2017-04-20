Табагуа и Зантария: предложили принять закон о ветеранах

СУХУМ, 20 апр — Sputnik, Бадри Есиава. Предложение о принятии закона о ветеранах прозвучало на встрече депутатов Парламента с инвалидами войны, которая прошла в Гагре в середине апреля, рассказали в студии радио Sputnik Абхазия депутат Народного Собрания республики Батал Табагуа и председатель Ассоциации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии города Сухум и Сухумского района Тимур Зантария.

"Когда у нас была встреча с ветеранами и инвалидами войны в Гагре, было предложение принять закон о ветеранах, которого на сегодняшний день нет. Я знаю, что те молодые ребята, которые с нами воевали и были ранены, не обращали внимание на свое здоровье. А с годами оно стало ухудшаться, ранения дают знать о себе", — сказал Табагуа.

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Он добавил, что в стране существует некий хаос в определении этих пострадавших во время войны людей. Нет четкого понимания, кто из них нуждается больше.

Табагуа затронул и вопрос обеспечения инвалидов медикаментами, принцип которого не очень удобен для них.

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"По последним данным, те инвалиды, которые лечатся в Гагре, вынуждены ездить за бесплатными медикаментами по месту жительства. Если им выписывает лекарства врач в Гагре, они едут их получить, скажем, в Ткуарчал или Гудауту. Проблема не в том, что кто-то хочет нам усложнить жизнь, а в неправильной организации", — отметил депутат Парламента.

Тимур Зантария подчеркнул, что с момента создания фонда медицинская реабилитация инвалидов позволяет комплексно оказывать им помощь, но в области социальной реабилитации все еще существует ряд серьезных проблем", — сказал Зантария.

"Многие наши инвалиды находятся в очень плохом социальном положении. Многие семьи не имеют собственного жилья, а те, кто имеет, нуждается в ремонте. Никак не поднимутся пенсионные пособия и не производится их индексация. Еще одна из самых главных проблем для инвалидов – это трудоустройство", — с сожалением отметил он.

Принимая законы для инвалидов войны, нужно спрашивать мнение самих инвалидов, добавил Зантария, надо, чтобы бизнесмены были заинтересованы принять инвалидов на работу, и для них были бы предусмотрены льготы.