Кове о Женевских дискуссиях: ставил вопрос участия СМИ Абхазии

СУХУМ, 20 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Глава МИД Абхазии Даур Кове на пресс-конференции в четверг сообщил, что ставил перед сопредседателями Женевских дискуссий вопрос о возможности освещения абхазскими журналистами переговоров в Женеве.

"Пресса не может участвовать в самих заседаниях, но по итогам можно было бы переговорить с участниками. Я думаю, что мы сможем добиться этого результата, по крайней мере, мы стараемся", — подчеркнул Кове.

Говоря о полезности участия в Женевских переговорах, глава МИД Абхазии отметил, что это хорошая возможность для отстаивания позиции страны.

Министр иностранных дел Абхазии подчеркнул, что участие абхазских журналистов позволит более широко раскрыть повестку переговоров, так как будет возможность поговорить со всеми участниками процесса.

Женевские дискуссии открылись 15 октября 2008 года в соответствии с договоренностями президентов России и Франции Дмитрия Медведева и Николя Саркози от 12 августа и 8 сентября 2008 года. В них участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Обсуждение ведется в формате двух рабочих групп – по вопросам безопасности и гуманитарной проблематике.