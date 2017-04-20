Кове: соглашение о двойном гражданстве с Россией поступит в Парламент

СУХУМ, 20 апр –Sputnik, Бадрак Авидзба. В ближайшее время текст соглашения о двойном гражданстве с Российской Федерацией будет передан в Парламент Абхазии для изучения, сказал министр иностранных дел Абхазии в четверг 20 апреля.

"В первую очередь на встрече с Сергеем Лавровым обсуждался вопрос, связанный с урегулированием вопроса двойного гражданства", — добавил он.

Соответственно после всех необходимых процедур, после одобрения текста соглашения будет идти речь о возможности подписания документа, подчеркнул министр.

Он отметил, что в Договоре о союзничестве и стратегическом партнерстве между Абхазией и Россией есть статья, которая предусматривает возможность возобновления процедуры предоставления в упрощенном порядке гражданства Российской Федерации.

"Сегодня для наших граждан этот вопрос очень актуален, потому что у нас есть большая категория людей, которые не получили гражданство Российской Федерации. Сегодня у нас идет активная работа по этому соглашению, мы провели все необходимые согласования по самому тексту соглашения со всеми заинтересованными ведомствами республики", — подчеркнул Кове.

В случае подписания документа, все граждане Абхазии получат возможность приобретения второго гражданства.