Будет много грязи: "Тропу буйвола" преодолеют автоспортсмены в Очамчыре

СУХУМ, 20 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Трофи-марафон "Тропа буйвола", открытое соревнование по преодолению бездорожья на внедорожниках, стартует 22 апреля в Очамчыре, об этом на пресс-конференции в Sputnik сказал один из организаторов соревнования Сергей Никитченко.

"Подготовлены две трассы для двух категорий автомобилей, для менее подготовленных и более подготовленных к бездорожью. Трассы интересные, они включают и скоростные участки и болотистые. Будет много грязи, думаю, что спортсменам понадобятся лебедки, и не раз", — сказал он.

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Другой организатор Роланд Адлейба сообщил, что длина трассы составляет пять километров.

"Трассу мы готовили примерно неделю, и в дождь, и в снег, как говорится. Надеюсь, что все проедут ее и доедут до финиша. Карта маршрута у всех есть. Длина трассы пять километров. В тестовом режиме мы уже проезжали ее, два раза успешно, один раз застряли. В среднем проезд трассы занимает около одного часа", — подчеркнул Адлейба.

Сергей Никитченко рассказал, что трофи-марафон будет проходить в течение двух дней. В первый день состоится регистрация участников и официальное открытие соревнований. Во второй день, 23 апреля, пройдут непосредственно сами гонки. Победители трофи-марафона "Тропа буйвола" будут награждены кубками, дипломами, предусмотрено и денежное вознаграждение. Sputnik Абхазия окажет соревнованиям информационную поддержку.



