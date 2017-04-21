Новую сельхозтехнику доставили в Абхазию

ГУЛРЫПШ, 21 апр — Sputnik, Бадрак Авидзба. Для проведения весенне-полевых работ в Абхазию доставлена новая сельскохозяйственная техника, передает с места события корреспондент Sputnik

"Сейчас у нас пора весенней пахоты, государство оказало нам большую помощь. Мы завезли навесное оборудование, это плуги, культиваторы, сеялки, что было нам необходимо, потому что уже более трех лет у нас не было такой поставки. В этом году президент, премьер-министр, министр сельского хозяйства оказали огромную помощь населению, в частности МТС", — сказал начальник машинно-тракторной станции Министерства сельского хозяйства Абхазии Мурман Джонуа.

На сегодня в Абхазии 75 единиц тракторов, которые в данный момент используются для весенней пахоты, сообщил он.

"Хотелось бы на все тракторы привести оборудование, но, вы знаете, наше экономическое положение не самое лучшее. Мы завезли 18 плугов, для тракторов "Беларусь", семь сеялок, семь культиваторов, столько же косилок, то есть, чтобы распределить оборудование так, чтобы каждый район получил ", — отметил Джонуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Минсельхоз Абхазии: крестьянам вспашут землю за счет государства

Технику привезли из Краснодарского края.

"Качество товара очень хорошее, у нас, вы сами знаете, рельеф непростой, не чернозем, большую нагрузку несет оборудование. Поэтому наши поставщики заказали хорошее оборудование специально для таких мест, как у нас", — отметил он

Оборудование было распределено по всем районам республики, рассказал Мурман Джонуа. Он выразил надежду на то, что привезенное оборудование прослужит до конца пахотного сезона.

Весенне-полевые работы, по словам Джонуа, ведутся в запланированном режиме. Он напомнил, что первую пахоту для всех крестьян будут проводить бесплатно, за счет государства.

"Это очень хорошая акция, вы знаете, какое финансовое положение у жителей. Исходя из этого, была задумана такая акция, я надеюсь, что мы ее завершим успешно", — сказал он.

Охватить три тысячи гектаров не так просто, из-за нехватки тракторов, разъяснил начальник МТС. Если сегодня тракторов 75 единиц, то для более эффективной и быстрой работы необходимо иметь около 170 тракторов, сказал он.