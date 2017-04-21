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Ахра Квициния

Боец из Абхазии примет участие в ЧМ по грэпплингу в США

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Чемпионат мира по грэпплингу пройдет с 22 по 23 апреля в штате Нью-Джерси в Соединенных Штатах Америки.

СУХУМ, 21 апр — Sputnik, Бадри Есиава. Четырехкратный призер Чемпионата мира по грэпплингу Ахра Квициния примет участие в ЧМ по грэпплингу в штате Нью-Джерси в США, сообщил председатель Госкомитета по спорту Абхазии Баграт Хутаба в пятницу 21 апреля. 

"Вчера мы командировали спортсмена из Абхазии Ахру Квициния на ЧМ по грэпплингу, который пройдет в штате Нью-Джерси в США. Он хороший спортсмен, раньше занимался вольной борьбой", — сказал Хутаба.

Он подчеркнул, что организационную помощь спортсмену оказали президент Абхазии Рауль Хаджимба, премьер республики Беслан Барциц и вице-премьер Беслан Эшба. 

Ахра Квициния.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Ни в одной стране спорт не может развиваться без поддержки государства, я официально заявляю, что при такой поддержке наш спорт имеет большое будущее", — отметил председатель Госкомспорта. 

Чемпионат мира по грэпплингу пройдет с 22 по 23 апреля в штате Нью-Джерси в Соединенных Штатах Америки.

Ахра Квициния, четырехкратный призер Чемпионата мира по грэпплингу, в 2016 году в третий раз завоевал высший титул в этом виде спорта, одолев соперника из Латинской Америки. 

Последнюю победу на чемпионате мира по грэпплингу он одержал 12 декабря 2016 года в весовой категории до 63 килограммов в США в штате Техас. 



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