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Уголовное дело. Архивное фото.

Генпрокуратура: уголовное дело заведено на начальника угро МВД Абхазии

© flickr.com/
В Абхазии
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Начальнику Управления уголовного розыска МВД Абхазии вменяются два эпизода вымогательства, совершенного в целях получения имущества в особо крупном размере.

СУХУМ, 21 апр — Sputnik. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия возбуждено уголовное дело в отношении начальника Управления уголовного розыска МВД Абхазии полковника милиции Ажиба Джимми Назибеевича, сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.

"Уголовное дело возбудили по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 288 (превышение должностных полномочий), пунктом "б" части 3 статьи 160 и пунктом "б" части 3 статьи 160 (два эпизода вымогательства, совершенного в целях получения имущества в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Абхазия и неустановленных сотрудников Министерства внутренних дел Республики Абхазия по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 288 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Республики Абхазия", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Расследованием уголовного дела занимается Следственное управление Генеральной прокуратуры Республики Абхазия.



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