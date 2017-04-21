МИД Абхазии обвинил Генсека Совета Европы в нарушении прав человека

СУХУМ, 21 апр — Sputnik. В серьезном нарушении прав человека в Абхазии и Южной Осетии обвинил МИД Республики Абхазия Генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте МИД республики в пятницу 21 апреля.

В заявлении говорится, что 19 апреля 2017 года Комитет заместителей министров Совета Европы рассмотрел 15-й консолидированный отчет о «Конфликте в Грузии», подготовленный Генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, в котором отмечаются серьезные нарушения прав человека в Абхазии и Южной Осетии.

"МИД Абхазии с сожалением констатировал, что Совет Европы в очередной раз продемонстрировал свою абсолютную ангажированность в вопросах объективного и беспристрастного освещения ситуации в Республике Абхазия", — считают в МИД Абхазии.

Как и прежде, говорится в заявлении, абхазскому народу приходится сталкиваться с тенденциозностью и полным отсутствием профессионализма при подготовке подобных отчетов, направленных на дискредитацию имиджа Республики Абхазия.

"В очередной раз Совет Европы так же, как и другие европейские структуры, продолжающие проводить политику безоговорочной поддержки Грузии, продемонстрировали свое нежелание полноценного изучения ситуации в Абхазии", — констатирует МИД.

В дипведомстве Абхазии отметили, что представители Совета Европы, остающиеся в плену собственных иллюзий, продолжают поддерживать тезис о территориальной целостности Грузии, отстаивая таким образом давно несуществующие политические реалии.