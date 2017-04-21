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МИД Абхазии обвинил Генсека Совета Европы в нарушении прав человека

© Sputnik. Владимир Федоренко
В Абхазии
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Комитет заместителей министров Совета Европы рассмотрел 15-й консолидированный отчет о "Конфликте в Грузии" 19 апреля 2017 года, сообщил МИД Абхазии.

СУХУМ, 21 апр — Sputnik. В серьезном нарушении прав человека в Абхазии и Южной Осетии обвинил МИД Республики Абхазия Генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте МИД республики в пятницу 21 апреля.

В заявлении говорится, что 19 апреля 2017 года Комитет заместителей министров Совета Европы рассмотрел 15-й консолидированный отчет о «Конфликте в Грузии», подготовленный Генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, в котором отмечаются серьезные нарушения прав человека в Абхазии и Южной Осетии. 

"МИД Абхазии с сожалением констатировал, что Совет Европы в очередной раз продемонстрировал свою абсолютную ангажированность в вопросах объективного и беспристрастного освещения ситуации в Республике Абхазия", — считают в МИД Абхазии. 

Как и прежде, говорится в заявлении, абхазскому народу приходится сталкиваться с тенденциозностью и полным отсутствием профессионализма при подготовке подобных отчетов, направленных на дискредитацию имиджа Республики Абхазия. 

"В очередной раз Совет Европы так же, как и другие европейские структуры, продолжающие проводить политику безоговорочной поддержки Грузии, продемонстрировали свое нежелание полноценного изучения ситуации в Абхазии", — констатирует  МИД. 

В дипведомстве Абхазии отметили, что представители Совета Европы, остающиеся в плену собственных иллюзий, продолжают поддерживать тезис о территориальной целостности Грузии, отстаивая таким образом давно несуществующие политические реалии.



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