Благородная женщина и известный тургеневед: коллеги о Маргарите Ладария

Sputnik, Амра Амичба.

Ушла из жизни Маргарита Ладария – ведущий абхазский специалист в области русской филологии. По словам заведующей кафедры зарубежной и русской литературы АГУ Нателлы Бахия, которая была в свое время студенткой Ладария, все получали от Маргариты Глебовны достаточно тепла, внимания и доброты.

"Несколько месяцев назад она заболела и не стала ходить на работу, а так до последнего дня работала в АГУ. Вела основные предметы на кафедре, руководила научными работами студентов. Она была действующим преподавателем до конца своей жизни", — сказала Бахия.

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Она отметила, что друзья, ученики, сотрудники всегда будут помнить и ценить знания, которые Ладария давала своим ученикам.

"Маргарита Глебовна — известный тургеневед, и известна не только в Абхазии, но и в России, да и во всем мире. Она автор четырех монографий и более сотни статей и различных публикаций в газетах и журналах, — рассказала Бахия. — Она интересовалась и философскими вопросами, абхазской литературой, ее связью с другими культурами".

Маргарита Ладария с 50-х годов прошлого века работала на кафедре русской и зарубежной литературы Сухумского педагогического института, а затем Абхазского государственного университета. Преподавала основные предметы на филологическом факультете, руководила научными работами студентов, готовила многих в аспирантуру.

"И многие из ее учеников достигли достаточно высокого положения в общественной и политической жизни Абхазии, стали известными лидерами в политике, известными общественными деятелями, чиновниками, преподавателями. Например, Станислав Лакоба, многие наши абхазские писатели. Она была лично знакома с Багратом Шинкуба и писала немало научных статей о его творчестве", — заметила Нателла Бахия.

Доцент назвала профессора Маргариту Ладария человеком очень широкого научного диапазона, и главная ее роль в преподавании — роль просветительская, так как сама была из семьи просветителей.

"Ее прадед был известным просветителем в Абхазии, священником, нес просвещение в массы. Она как бы закрепляет традицию семейную в своей жизни. Но жизнь у нее была трудная, все-таки две войны перенесла: Великую Отечественную и Отечественную войну народа Абхазии с грузинскими оккупантами", — заметила Бахия.

Старший преподаватель кафедры русской литературы АГУ, коллега и бывшая студентка Наталья Каюн вспоминает, что впервые познакомилась с Маргаритой Ладария во время вступительных экзаменов.

"И с этого дня, а потом в студенческие годы и во всей профессиональной деятельности была рядом Маргарита Глебовна. Конечно, рядом были и такие корифеи литературы, как Татьяна Гулия, Людмила Кобахия, которой тоже с нами нет. Нет теперь с нами и Маргариты Глебовны. Очень больно, очень трудно. Она олицетворяла собой высокую культуру, порядочность, профессионализм и, конечно же, любовь к мировой словесности. Я говорю и подчеркиваю — мировой, потому что занималась Тургеневым. Тургенев - это русская литература, это Франция, — заметила Каюн. — Последние годы она занималась и особое внимание уделяла абхазской литературе, ее любимым писателем был Даур Зантария".

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По словам собеседницы, личность Маргариты Ладария составляла целую эпоху в жизни не только кафедры, а всего университета.

"Это красивая, стройная женщина, которая старалась привить нам, студентам, а затем и своим коллегам любовь к русской литературе, любовь вообще к культуре, литературе, к человеку, То, что она заложила в нас, постараемся передать студентам и молодым преподавателям, которых будем воспитывать уже без нее", — с грустью произнесла Наталья Каюн.

Корректор Sputnik Абхазия Галина Аршба в начале 80-х годов была студенткой Маргариты Ладария и очень расстроилась, услышав о смерти педагога.

"Маргарита Глебовна преподавала мне будучи уже в зрелом возрасте, но мне казалось, она будет всегда, — призналась Аршба. – Она была благородной женщиной, спокойной. Маргарита Глебовна всегда с пониманием относилась к нам, студентам, всегда искала в студенте хорошее, имела подход, старалась развить способности. Лично мне она предлагала после государственных экзаменов и защиты дипломной работы продолжить учебу и поступить в аспирантуру. Но дети, семья, занятость домашним бытом не позволили заняться наукой".

Галина Аршба, школьная учительница с 20-летним стажем, считает, что именно от Маргариты Ладария переняла спокойную манеру преподавания.

Маргарита Ладария — кавалер ордена ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") II степени.