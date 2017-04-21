23:48 21 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Прогноз

Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики Абхазии на выходные

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
8001

Госгидрометеослужба Абхазии обещает изменчивую погоду в субботу 22 апреля и воскресенье 23 апреля.

СУХУМ, 21 апр — Sputnik. Неустойчивую погоду обещают синоптики Абхазии в выходные дни. Ночью и до второй половины субботы будет облачная погода, а со второй половины дня погода прояснится.

В воскресенье на смену придет южный циклон, что вызовет потепление до +20˚С. К вечеру того же дня ожидается ухудшение погоды, ливневый дождь с грозой. 

Температура воздуха ночью опустится от +10˚С  до +5˚С, днем воздух прогреется до +20˚С. 

Атмосферное давление нестабильное. 

Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду. 

Температура морской воды +10˚С, волнение на море будет умеренным.

Относительная влажность воздуха 70-90%.  

 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Приготовление первого сыра в селе Дурипш
Сварите сыр
Кто может стать гражданином: глава МВД Абхазии давал разъяснения в Гале
Кто может стать гражданином: глава МВД Абхазии давал разъяснения в Гале
Абхазия 1917 vs 2017
Абхазия за 100 лет: почувствуй разницу

Соцсети

Sputnikabkhazia