Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики Абхазии на выходные

СУХУМ, 21 апр — Sputnik. Неустойчивую погоду обещают синоптики Абхазии в выходные дни. Ночью и до второй половины субботы будет облачная погода, а со второй половины дня погода прояснится.

В воскресенье на смену придет южный циклон, что вызовет потепление до +20˚С. К вечеру того же дня ожидается ухудшение погоды, ливневый дождь с грозой.

Температура воздуха ночью опустится от +10˚С до +5˚С, днем воздух прогреется до +20˚С.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду.

Температура морской воды +10˚С, волнение на море будет умеренным.

Относительная влажность воздуха 70-90%.