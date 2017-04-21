Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики Абхазии на выходные

СУХУМ, 21 апр — Sputnik. Неустойчивую погоду обещают синоптики Абхазии в выходные дни. Ночью и до второй половины субботы будет облачная погода, а со второй половины дня погода прояснится.
В воскресенье на смену придет южный циклон, что вызовет потепление до +20˚С. К вечеру того же дня ожидается ухудшение погоды, ливневый дождь с грозой.
Температура воздуха ночью опустится от +10˚С до +5˚С, днем воздух прогреется до +20˚С.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду.
Температура морской воды +10˚С, волнение на море будет умеренным.
Относительная влажность воздуха 70-90%.