Президент наградил орденами "Ахьдз-Апша" героев проекта Sputnik "Лица Победы"

СУХУМ, 22 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба за многолетний, плодотворный труд и за активную общественную деятельность наградил орденами "Ахьдз-Апша" III степени ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Илью Ачба и Лаврентия Берадзе в пятницу 21 апреля, сообщается на официальном сайте главы государства.

Илья Ачба и Лаврентий Берадзе были одними из героев проекта Sputnik Абхазия "Лица Победы" к 70-летию победы в Великой Отечественной войне.

Ветеран ВОВ Илья Ачба воевал на 3-ем Украинском фронте, участвовал в боях за освобождение Румынии, Болгарии, Чехословакии, Югославии и Венгрии. За проявленное в боях мужество был награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды и медалью "За Отвагу".

© Sputnik. Томас Тхайцук, Астанда Ардзинба Абхазским ветеранам представили проект "Лица Победы"

Лаврентий Берадзе награжден медалями "За освобождение Краснодара" и "За охрану Советско-Турецкой границы".

Первое боевое крещение он получил в феврале 1943-го года при освобождении Краснодара. После освобождения Краснодара Лаврентий Берадзе вернулся в Ленинакан, где находился до ноября 1944 года. Он проходил службу по охране железной дороги, служил в артиллерийском полку. Лаврентий Берадзе награжден медалями "За освобождение Краснодара" и "За охрану Советско-Турецкой границы".

После окончания Великой Отечественной войны Лаврентий Берадзе занимал ответственные руководящие посты в Галском райкоме партии.

Лаврентий Берадзе – председатель Галской районной организации ветеранов Великой Отечественной войны, труда и Вооруженных Сил Республики Абхазия.