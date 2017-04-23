Гварамия: идеи математика Ильи Векуа продолжают жить

СУХУМ, 23 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Идеи ученого Ильи Векуа продолжают жить, целые институты работают над проблемами, которые он в свое время поднимал, многие из них он решил со своими учениками, сказал корреспонденту Sputnik ректор Абхазского государственного университета Алеко Гварамия.

"Илья Несторович, конечно, был выдающийся советский математик, он в свое время был ректором Новосибирского университета. Я был на всесоюзной олимпиаде "Студенты и технический прогресс", там я с ним познакомился, он даже приглашал меня к себе домой", — поделился воспоминаниями ректор АГУ.

Алеко Гварамия рассказал, что, когда Илья Векуа стал ректором Тбилисского университета, он пригласил его работать туда.

"Я одновременно работал в Сухуме и в две недели раз ездил читать лекции в Тбилисском университете. Векуа, конечно, был очень крупный механик, математик", — подчеркнул Гварамия.

Ректор АГУ отметил, что Илья Векуа был всегда вне всякого рода националистических настроений.

"Он, наоборот, всегда провозглашал дружбу между всеми нациями. И абхазы, и грузины могут гордиться такой великой личностью. Он оставил огромный след в науке. Помню один из его юбилеев мы отмечали здесь, в Абхазии, очень широко отмечали", — подчеркнул Гварамия.

с сайта www.museum.nsu.ru Академик Илья Векуа (в центре) с первыми выпускниками Новосибирского университета

В бытность ректором Тбилисского государственного университета Илья Векуа ввел курс по истории Абхазии.

"Когда он переехал из Новосибирска в Тбилиси и стал ректором ТГУ, то ввел там курсы по истории Абхазии и истории абхазской литературы. Эти курсы отменили после его смерти. Говорят, часто вспоминал, что Лакоба отправил его на учебу", — говорит историк Сослан Салакая.

Илья Векуа родился в Абхазии в 1907 году. Окончил Тбилисский государственный университет в 1930 году. Кандидат физико-математических наук (1937). Стал доктором физико-математических наук и профессором в 1940 году. В 1944 году был избран членом-корреспондентом, а в 1946 году — действительным членом АН Грузинской ССР. В том же 1946 году избран членом-корреспондентом, а в 1958 году — действительным членом АН СССР.

В 1951—1957 годах работал заведующим кафедрой теоретической механики МФТИ. С 1954 по 1959 — заместитель директора МИАН имени В. А. Стеклова.

Векуа вошел в первоначальный состав Национального комитета СССР по теоретической и прикладной механике (1956). Ушел из жизни в 1977 году. В городе Гал, возле администрации, стоит памятник Илье Векуа.

Илье Векуа принадлежат основополагающие исследования в важнейших направлениях современной математической физики и механики, фундаментальные труды, в которых нашли отражение сделанные им крупнейшие открытия. Герой социалистического труда Илья Векуа награжден Сталинской премией, Государственной премией СССР, Ленинской премией, орденом Ленина, медалью "За оборону Кавказа" и другими наградами.